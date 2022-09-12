أوريدو تمدّد آجال تسليم ملفات مسابقة ميديا ستار إلى الخميس

اشترطت أن تكون الأعمال موسومة بتاريخ 11 سبتمبر

أعلم متعامل الهاتف النقال بأن آخر أجل لإيداع الترشيحات للمشاركة في مسابقة نجمة للإعلام لسنة 2022 سيكون يوم الخميس 15 سبتمبر المقبل على الساعة الخامسة مساء، وانه لن يكون أي تمديد للآجال على ان يتم استقبال ملفات المترشحين الذين لم يتمكنوا من تسليمها في المدة المقررة سابقا بتاريخ الاحد 11 سبتمبر، لأنهم يمكنهم القيام بذلك شريطة أن يكون العمل الصحفي قد نشر أو بث في اليوم ذاته على أقصى تقدير.

ومنح المتعامل للإعلاميين المحترفين فرصة المشاركة في مسابقة ميديا ستار، بناء على طلب العديد من الصحافيين الذين لم يتسن لهم إنهاء أو تسليم أعمالهم في الآجال المُحددة للمسابقة، حيث تقرّر تمديد آجال إيداع الأعمال التي نُشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين الخميس 02 جويلية 2021 والأحد 11 سبتمبر 2022.

وكان المتعامل قد اختار لطبعته الجديدة ظاهرة التحوّل الرقمي، كموضوع الساعة، حيث له علاقة باستراتيجية المؤسسة والنظام الاقتصادي الرقمي في الجزائر، مشيرا في ذات السياق انه يستوجب أن تتناول الأعمال أثر الرّقمنة على التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر، أو رقمنة الإجراءات والوثائق الإدارية في الجزائر، علاوة على المؤسسات التكنولوجية الناشئة والرّقمنة في الجزائر، وعدة مواضيع تتعلق بالدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية، ناهيك عن المصادقة والتوقيع الالكتروني، وخلق المحتوى الرقمي المحلي ووسيلة البث.