“أوريدو” تُهنّئ المولودية

هنّأت إدارة شركة “أوريدو” للهاتف المحمول نادي مولودية الجزائر لِكرة القدم، بعد إنهاء الموسم بِتتويجَين.

واحتفظت المولودية بِلقب البطولة الوطنية، وأيضا الكأس الجزائرية الممتازة للأندية.

وجاء في بيان لإدارة شركة “أوريدو”: