أوريشنيك: الصاروخ الروسي الجديد القادر على ضرب أهداف في جميع أوروبا

يثير قلق أمريكا:

قال قائد الصواريخ الاستراتيجية الروسية، سيرغي كاراكاييف، خلال اجتماعه مساء اليوم الجمعة، 22 نوفمبر، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الصاروخ الفرط صوتي، الذي أطلقته روسيا يوم أمس قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، وفقا لما نقلته “أر تي” الروسية على موقعها.

وقال كاراكاييف: “استنادا إلى المهام المحددة والمجال التشغيلي لصاروخ “أوريشنيك”، يمكنه ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما يميزه عن الأنواع الأخرى من الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى”.

وأضاف “كان الإطلاق ناجحا، وتم تحقيق الهدف منه. وأكدت نتائج الإطلاق جودة التصميم والميزات للنظام الصاروخي”.

فلاديمير بوتين من جهته، قال خلال الاجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن “أوريشنيك” ليست تحديثا للأنظمة السوفييتية القديمة، بل هو نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.

ووفقا لذات القناة، أطلقت روسيا يوم أمس صاروخا فرط صوتي، أُطلق عليه اسم “أوريشنيك”، ما ترجمته للعربية “شجيرة البندق”، استهدف مصنع أسلحة في مدينة دنيبر الأوكرانية.

الصاروخ، وهو أحدث صاروخ روسي فرط صوتي، متوسط المدى، (من 1000 إلى 5000 كيلومترا)، ويحلق بسرعة 12 ألف كيلومترا في الساعة. ويحمل هذا الصاروخ عنقودا من الرؤوس الحربية، وقد يتراوح عددها بين 3 و6 رؤوس.

وسبق للرئيس الروسي أن صرح أن إطلاق “أوريشنيك” جاء ردا على التصرفات “العدوانية” لدول حلف شمال الأطلسي ضد موسكو، حيث أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية بعد حصولها على الضوء الأخضر من الرئيس الأمركي جو بايدن.

وكان البنتاغون، على لسان نائبة المتحدث الصحفي، سابرينا سينغ، خلال إفادة صحفية يوم أمس الخميس، أكد إطلاق روسيا لصاروخ باليستي جديد، قادر على حمل رؤوس نووية.

وقالت سينغ: “أستطيع أن أؤكد أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا تجريبيا متوسط ​​المدى. كان هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات”.

مشيرة أنه تم إخطار الولايات المتحدة مسبقا “لفترة وجيزة، قبل الإطلاق، من خلال قنوات الحد من المخاطر النووية”.

وأضافت المتحدثة “كان هذا نوعا جديدا من القدرات القاتلة التي تم نشرها في ساحة المعركة. وهذا بالتأكيد يثير قلقنا… ليس لدي تقييم لتأثيراته في الوقت الحالي، لكنه أمر يثير قلقنا بالطبع”.