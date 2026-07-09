أوزبكستان تحتضن مؤتمرا علميا دوليا حول “صحيح الإمام البخاري”

"ميراث مشترك للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء"

تحتضن مدينة سمرقند في أوزبكستان بداية من الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي العلمي حول “صحيح الإمام البخاري”، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

ويشارك في المؤتمر، نخبة من العلماء والباحثين وممثلي المؤسسات الدينية والعلمية من عدد من دول العالم الإسلامي.

وفي كلمته لدى افتتاح المؤتمر، أكد رئيس قسم الشؤون الدينية والتعليمية برئاسة جمهورية أوزبكستان مظفر كاميلوف، أن “تراث الإمام البخاري ليس ملكا رمزيا لأوزبكستان وحدها، بل ميراث مشترك للأمة الإسلامية وللإنسانية جمعاء”.

من جهته، قال إمام وخطيب المسجد الحرام في السعودية صالح بن عبدالله بن حميد، إن “الإمام البخاري يمثل نموذجا متميزا في خدمة السنة النبوية. مشيدا بجهود أوزبكستان، في صون هذا الإرث”.

في حين أكد المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك، أن “عقد هذا المؤتمر، يجسد الوفاء العلمي لإمام أفنى 16 عاما من عمره في جمع مادة كتاب واحد”.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون الدينية بأوزبكستان صديق دوناكولوفيتش توشبويف، أن “الدراسة الشاملة للإرث الفكري لأسلاف الأمة، تمثل إحدى أولويات بلاده الجديدة”. مبرزا “الجهود المنجزة في نشر مؤلفات الإمام البخاري وترجمتها”.