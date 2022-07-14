أوزيل زميلا لِتوبة

أعلنت إدارة نادي باشاك شهير التركي، الخميس، عن انتداب نجم منتخب ألمانيا سابقا مسعود أوزيل.

وأمضى صانع الألعاب أوزيل (33 سنة) عقدا، يلعب بِموجبه لِفريقه باشاك شهير حتى صيف 2023، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وكان مسعود أوزيل منذ جانفي 2021، يرتدي زيّ نادي فنربخشة التركي.

وهكذا سيُزامل مسعود أوزيل المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة، في فريق باشاك شهير.

وكان أحمد توبة قد انتقل مُؤخّرا إلى فريق باشاك شهير التركي، لِمدّة ثلاثة مواسم.

هل يلعب أمام فريق صهيوني؟

يُواجه فريق باشاك شهير التركي منافسه نادي مكابي نتانيا الصهيوني، بِرسم الدور الثاني من عمر مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكانت إدارة نادي باشاك شهير التركي في الفاتح من جويلية الحالي، قد أعلنت عن انتداب المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (24 سنة) لِمدّة ثلاثة مواسم.

وتُجرى مباراة الذهاب بِتركيا في الـ 21 من جويلية الحالي، وتُقام مواجهة العودة بِفلسطين المحتلّة في الـ 28 من الشهر ذاته. فهل يتغيّب أحمد توبة عن المقابلتَين أم العكس؟

وقبل ذلك مساء الأحد، خاض توبة ثاني مباراة له بِزيّ فريقه الجديد باشاك شهير، وحملت طابعا ودّيا ضد نادي أنطاليا سبور التركي. وانتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وشارك توبة أساسيا مع فريقه باشاك شهير، مثلما هو الشأن لِمواطنه المهاجم حسام الدين غشة مع نادي أنطاليا سبور. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان أدناه.