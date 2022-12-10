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رياضة

أوزيل يدافع عن رونالدو قبل مواجهة المغرب

عمر سلامي
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أوزيل يدافع عن رونالدو قبل مواجهة المغرب
ح.م
مسعود أوزيل

دافع النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيواجه رفقة منتخب بلاده، المنتخب المغربي في ربع نهائي مونديال قطر.
وانتقد أوزيل ما أسماه بالتقارير السلبية التي تستهدف كل مرة النجم البرتغالي، وآخرها الشائعات التي أحاطت به بعد جلوسه احتياطيا في مباراة سويسرا الأخيرة.

وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر: “أنا لا أفهم من أين تأتي هذه التقارير السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام استخدامه للحصول على الاهتمام”.

وأضاف أوزيل: “سيكمل كريستيانو الـ38 قريبا، فما المفاجئ في أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم؟، يجب أن يسعد كل المشجعين برؤيته يلعب كرة قدم بأعلى مستوى لمدة 20 عاما”.

وختم النجم الألماني السابق: “لا أعتقد أن أي لاعب من الجيل الجديد سيكون قادرا على تحقيق أرقامه مرة أخرى، وسيظل للأبد في مكانة خاصة، على الجميع أن يحترم واحدا من أعظم الرياضيين في التاريخ”.

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