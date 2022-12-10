أوزيل يدافع عن رونالدو قبل مواجهة المغرب
دافع النجم الألماني المعتزل مسعود أوزيل، عن زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيواجه رفقة منتخب بلاده، المنتخب المغربي في ربع نهائي مونديال قطر.
وانتقد أوزيل ما أسماه بالتقارير السلبية التي تستهدف كل مرة النجم البرتغالي، وآخرها الشائعات التي أحاطت به بعد جلوسه احتياطيا في مباراة سويسرا الأخيرة.
وقال أوزيل عبر حسابه على تويتر: “أنا لا أفهم من أين تأتي هذه التقارير السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام استخدامه للحصول على الاهتمام”.
I really don’t get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from … The Media is just trying to get clicks, and pundits who don’t have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad…
— Mesut Özil (@M10) December 9, 2022
وأضاف أوزيل: “سيكمل كريستيانو الـ38 قريبا، فما المفاجئ في أنه لم يعد يسجل 50 هدفا في الموسم؟، يجب أن يسعد كل المشجعين برؤيته يلعب كرة قدم بأعلى مستوى لمدة 20 عاما”.
وختم النجم الألماني السابق: “لا أعتقد أن أي لاعب من الجيل الجديد سيكون قادرا على تحقيق أرقامه مرة أخرى، وسيظل للأبد في مكانة خاصة، على الجميع أن يحترم واحدا من أعظم الرياضيين في التاريخ”.