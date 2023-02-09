أوزيل يساعد في إغاثة المتضررين من زلزال تركيا

يشارك النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب باشاك شهير التركي في حملة لمساعدة المتضررين من الزلزال، الذي ضرب جنوب شرق تركيا.

ونشر أوزيل ذو الأصول التركية على حساباته في مواقع التواصل صورا له، وهو يرتب ويغلق صناديق المساعدات التي سترسل إلى المناطق المتضررة من الزلزال، وأرفقها بتعليق “معا يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة”.

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ويشارك أوزيل في حملة أطلقها فريقه باشاك شهير الذي غرد على حسابه في تويتر: “رئيس فريقنا جوكسل غوموشداغ ومجلس الإدارة واللجنة الفنية ولاعبو كرة القدم والموظفون حملوا صناديق المساعدات التي أعدوها لإرسالها إلى مواطنينا الذين تضرروا من الزلزال”.