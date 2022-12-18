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رياضة

أوزيل يسخر من “الديكة” وينتصر لِبن زيمة

الشروق الرياضي
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أوزيل يسخر من “الديكة” وينتصر لِبن زيمة
الأرشيف
أوزيل وبن زيمة بِزيّ الرّيال في تاريخ سابق.

نشر نجم كرة القدم الألمانية ذو الأصول التركية مسعود أوزيل تغريدة ساخرة مساء الأحد، بعد فشل منتخب فرنسا في الاحتفاظ بِلقبه العالمي.

ولجأ أوزيل إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب: “لا وجود لِبن زيمة.. لا وجود للحفل”!

وبِلا شكّ، قدّم أوزيل دعما معنويا قويّا لِكريم بن زيمة، ورأى أن غيابه عن فريق “الزّرق”، ساهم بِصورة جليّة في عدم تمكّن رجال الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان من تحييد خطورة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإضافة لقب عالمي آخر إلى الرّصيد.

وسبق لِأوزيل وبن زيمة أن لعبا جنبا إلى جنب في نادي ريال مدريد الإسباني، ما بين 2010 و2013.

وعشية نصف نهائي المونديال القطري، كانت الصحافتان الفرنسية والإسبانية قد أثارتا جدلا كبيرا، فحواه أن المهاجم كريم بن زيمة تماثل للشفاء وأراد العودة إلى صفوف منتخب “الزّرق”، كون اسمه لم يُشطَبْ بعد، ولم يُستبدَلْ أيضا. لكن ديدييه ديشان رفض جلبه.

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