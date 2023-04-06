أوزيل يعلّق بعد “هاتريك” بن زيمة في الكلاسيكو

أشاد النجم السابق لريال مدريد، الألماني مسعود أوزيل، بالفرنسي كريم بن زيمة، مهاجم ريال مدريد، عقب موقعة إياب نصف نهائي كأس إسبانيا أمام نادي برشلونة.

وفاز ريال مدريد، على برشلونة برباعية نظيفة، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليثأر بذلك بأفضل طريقة من هزيمة لقاء الذهاب.

وكتب أوزيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الملك.. ابني بنزي!.. أفضل مهاجم في جيلنا.. يحيا مدريد”.

وسجل كريم بن زيمة ثلاثية “هاتريك” في المباراة في الدقائق 50و58و81، بينما سجل فينيسيوس جونيور هدفا في الدقيقة 45+1.

وتأهل ريال مدريد إلى عبوره نهائي كأس ملك إسبانيا لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث إن لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب “سانتياغو برنابيو” انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.