أوشيش: “الأفافاس” في الرئاسيات لأجل إعادة الاعتبار للعمل السياسي

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، السبت، من برج بوعريريج، أن تشكيلته السياسية قد “اختارت المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المزمع في 7 سبتمبر المقبل لتشجيع الجزائريين والجزائريات على الانخراط في العمل السياسي وإنجاح المسار الانتخابي”.

وأوضح ذات المتحدث لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة المحاضرات للمركب الثقافي “عائشة حداد” بعاصمة الولاية أن “كل مجهودات حزبه منصبة على تشجيع الجزائريين والجزائريات للمشاركة القوية في الرئاسيات المقبلة والانخراط في العمل السياسي وإنجاح المسار الانتخابي لاسيما في ظل الظروف الإقليمية”، مردفا بالقول “نحن كحزب سياسي من واجبنا تلبية النداء عندما يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية”.

وأضاف أن “المشاركة القوية في الاستحقاق المقبل ضرورية لبعث الأمل في الأوساط الشعبية وإعادة بناء أواصر الثقة بين الشعب ومؤسسات الجمهورية من جهة وإعادة الاعتبار للعمل السياسي من جهة أخرى من طرف الطبقة السياسية وذلك من خلال النقاشات في الفضاء العام للأفكار والبرامج بين الأطياف السياسية على اختلاف توجهاتها”.

كما ذكر أوشيش بأنه خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، المنعقد الجمعة، بالجزائر العاصمة، تمت تزكية ترشيحه للانتخابات الرئاسية “بعد نقاش كبير ومسؤول مع هياكل هذه التشكيلة السياسية”، مبرزا أن برنامجه الرئاسي “سيستند على مقترحات قاعدته الحزبية من خلال إطلاق أرضية رقمية لجمع المقترحات البناءة التي تحمل حلولا واقعية لمختلف المشاكل التي يعيشها المواطن في جميع المجالات ومنه تكون الكلمة للشعب”.