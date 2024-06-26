أوعية عقارية تصل 11 ألف و800 متر مربع لُمناولي السيارات

المعنيون مطالبون بملء استمارة الرغبات لوكالة الاستثمار

قررت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تخصيص أوعية عقارية تتراوح مساحتها بين 4800 و11800 متر مربع، موجهة لإنجاز مشاريع في مجال المناولة الخاصة بصناعة السيارات.

وتحسبا لذلك، تدعو الوكالة جميع حاملي المشاريع ذات الصلة إلى موافاتها برغباتهم الاستثمارية عبر ملء الاستمارة الموضوعة تحت تصرفهم على الرابط : https://aapi.dz/ar/fiche-de-projet.

وحتى يتسنى للوكالة تحديد طبيعة النشاطات التي ستوجه إليها هذه الأوعية العقارية على البطاقات التقنية الخاصة بالنشر على المنصة الرقمية للمستثمر، يطلب من حاملي المشاريع تحديد المنتج النهائي وكذا الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لتجسيد المشروع، حسب بيان استلمت “الشروق” نسخة منه.

ويعتبر هذا الإعلان خاص بالتعبير عن الرغبات قصد أخذها بعين الإعتبار عند النشر، أما إجراءات الطلب فتتم بعد عملية النشر عبر المنصة الرقمية للمستثمر حصريا عبر الرابط https://invest.gov.dz.

وفي إطار وضع معيار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفقا للأهداف التي حددها قانون الاستثمار، ومن أجل التكفل الأمثل برغبات المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، خلال عرض الوفرة العقارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ولاسيما تخصيص قطاعات النشاط حسب كل عقار معروض، تدعو الوكالة المستثمرين، المتخصصين في مجال مناولة السيارات لموافاتها برغباتهم الاستثمارية، من خلال ملء النموذج الموجود في المنصة الرقمية.