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رياضة

أوغندا تستدعي 28 لاعبا تأهّبا لِمُواجهة الجزائر

علي بهلولي
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أوغندا تستدعي 28 لاعبا تأهّبا لِمُواجهة الجزائر
ح.م
لقطة من مباراة أوغندا والجزائر عام 2023.

كشف اتحاد أوغندا لكرة القدم، الخميس، عن قائمة لاعبي منتخب بلاده، استعداد لِخوض مقابلتَين رسميتَين إحداهما أمام الجزائر.

وتتبارى أوغندا بِميدانها في العاصمة كامبالا مع المنتخب الوطني الجزائري مساء الـ 10 من جوان المقبل، مثلما تستقبل الضّيف البوتسواني ثلاثة أيّام من قبل، في إطار الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ووجّه النّاخب الوطني الأوغندي بول بوت الدّعوة إلى 28 لاعبا، كما تُبرزه اللائحة المُدرجة أدناه.

وضمّت القائمة 11 لاعبا محلّيا، و17 زميلا لهم ينشطون في أندية أجنبية أغلبها مغمورة، تنتمي إلى إنجلترا وإيطاليا واسكتلندا والتشيك ومقدونيا وأمريكا مصر وغانا وتنزانيا والكيان الصهيوني.

ونقل اتحاد الكرة الأوغندي على لسان بول قوله إنه جلب خيرة لاعبي أوغندا، وأنه سعيد ومرتاح معنويا لِإقامة المواجهتَين بِالعاصمة كامبالا، بعدما كان المنتخب الأوغندي يلعب خارج القواعد لِعدم حيازته ملعبا مُؤهّلا من قبل “الكاف”. عِلما أن الميدان الوطني “نيلسون مانديلا” خضع لِعملية ترميم دامت نحو 4 سنوات، ونال مُؤخّرا الضوء الأخضر من قبل الهيئة القارّية لِكرة القدم، من أجل احتضان المقابلات الرّسمية الدولية.

وسيشرع الأوغنديون في تربّص مغلق داخل الوطن، في الـ 30 من ماي الحالي.

وكان التقني البلجيكي بول بوت (67 سنة) قد استهلّ مهام تدريب منتخب أوغندا، في مطلع نوفمبر 2023.

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