أوغندا تستدعي 42 لاعبا لِمُواجهة الجزائر

وجّه الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش الدّعوة إلى 42 لاعبا، تحسّبا لِمواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 18 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وتحتضن الكاميرون أطوار هذه المواجهة، لِعدم توفّر أوغندا على ملاعب تستجيب للمقاييس الدولية المُعتمدة من قبل “الفيفا” و”الكاف”.

وضمّت القائمة (المُدرجة أدناه) 18 لاعبا ينشط خارج أوغندا، و24 زميلا لهم ينتمون إلى أندية محلّية.

وقال اتحاد الكرة الأوغندي في أحدث بيان له، إن القائمة المُعلن عنها مُوسّعة، وسيقوم الناخب الوطني ميلوتين سريدويفيتش لاحقا بِتقليصها.