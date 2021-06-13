-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
تصدر الترند بعدما أحدث ضجة

أوقفوا القالوفة.. هاشتاغ جزائري ضد إبادة الكلاب والقطط

نادية شريف
  • 107
  • 0
أوقفوا القالوفة.. هاشتاغ جزائري ضد إبادة الكلاب والقطط

تصدر هاشتاغ “أوقوفوا القالوفة” الترند على تويتر في الجزائر، بعدما أحدث ضجة بشأن إبادة الكلاب والقطط بطريقة مأساوية.

واستنكر ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عملية القتل الممنهجة التي طالت الكلاب والقطط في الشوارع، داعين للرأفة بها ووقف المجازر في حقها.

ومصطلح “القالوفة” المرافق لعملية التنديد هو عملية تكديس القطط والكلاب في صناديق حديدية ثم رشها بالماء وصعقها بالكهرباء، ثم حرق الجثث، ومعها حتى الحيوانات التي لم تمت أثناء عملية الصعق!

وفعّل ناشطون هاشتاغ “أوقفوا القالوفة” بعدما فاحت رائحة الجرائم في حق الحيوانات، والهدف هو نشر الوعي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

في ذات السياق استنجد البعض بالرئيس تبون لوضع حد لهذه المجازر، مؤكدين على ضرورة الرأفة بالحيوان وإيجاد حلول أخرى غير القتل بطريقة بشعة.

ونشرت الفنانة الجزائرية “نوميديا لزول” فيديو عبر حسابها على إنستغرام وهي تبكي على الفظائع المرتكبة قائلة: “هذا ليس عالمكم وحدكم”.

ودعا كثيرون لوقف محشرة الحيوانات في الحراش، لأن المكلفين بالعملية يعذبون القطط والكلاب بطريقة بشعة ويحرقونهم أحياء في بعض الأحيان!

وتساءل آخرون كيف يحدث هذا في بلد مسلم؟ كيف تباد الحيوانات بطريقة بشعة؟ أين حقوق الحيوانات؟ أين الخوف من الله؟ أين الجهات المعنية؟

مقالات ذات صلة
شاهد.. وزيرة باكستانية سابقة تصفع نائبًا على الهواء مباشرة

شاهد.. وزيرة باكستانية سابقة تصفع نائبًا على الهواء مباشرة

ضجة عقب انتشار صورة مارك زوكربرغ رفقة نتنياهو.. والحقيقة!

ضجة عقب انتشار صورة مارك زوكربرغ رفقة نتنياهو.. والحقيقة!

منظمة المستهلك تحذر من خطر اقتناء “الدلاع” بالقطعة

منظمة المستهلك تحذر من خطر اقتناء “الدلاع” بالقطعة

باحث جزائري ضمن فريق يكتشف علاجا جديدا للسرطان

باحث جزائري ضمن فريق يكتشف علاجا جديدا للسرطان

منظمة الصحة العالمية لا تستبعد تسرُّب كورونا من مختبر

منظمة الصحة العالمية لا تستبعد تسرُّب كورونا من مختبر

ما حقيقة إلغاء ميسي اللعب ضد اسرائيل بسبب مجازر الاحتلال؟

ما حقيقة إلغاء ميسي اللعب ضد اسرائيل بسبب مجازر الاحتلال؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد