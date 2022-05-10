“أوقفوا فساد الكاف”.. هاشتاغ يجتاح منصة تويتر
تصدّر هاشتاغ بعنوان “أوقفوا فساد الكاف” ترند الوسوم الرياضية في موقع تويتر، حيث تمّ تداوله عبر ما يزيد عن مليون تغريدة في خلال ساعات.
وكان الإعلامي والمعلّق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بين مستخدمي الهاشتاغ. حيث قال في تغريدة على حسابه في تويتر:”كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف”.
#StopCafCorruption#اوقفوا_فساد_الكاف
كل الاتحادات القارية مطالبة بالتحرك لمنع اختطاف الكاف.. #StopCafCorruption#اوقفوا_فساد_الكاف pic.twitter.com/4Lr1YWkPqg
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 10, 2022
وتمّ إطلاق وسم “أوقفوا فساد الكاف”، بعد إصدار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بإقامة نهائي رابطة الأبطال في المغرب للمرة الثانية على التوالي.
لازم نتوجه للفيفا بالهاش و نتوجه لكل الاتحادات القاريه و اللاعبين و المدربين الكبار و الصحف العالميه ليعرف الجميع كم الفساد و البجاحه فى الكاف #StopCafCorruption
— Hazem Abu Sdirah (@HazemAm05414790) May 10, 2022
واستغرب مستخدمون للوسم قرار الكاف. بالنظر إلى مشاركة فريق الوداد البيضاوي المغربي في الدور نصف النهائي من المنافسة.
وفاز الوداد البيضاوي في ذهاب نصف النهائي على بيترو لواندا الأنغولي بنتيجة 3-1. في حين تفوّق الأهلي المصري في المقابلة الثانية على ممثل الجزائر وفاق سطيف بـ4-0.
Vous êtes trop fort les dz…#StopCafCorruption pic.twitter.com/Fc5FID5DXb
— 𝙄𝙨𝙝𝙖𝙠 🇩🇿💫 (@Zayack_Dz) May 10, 2022
#StopCafCorruption ..utiliser ce # pour dénoncer la Cosanostra .Plus de mille-feuille. @YoucefJr213 ..#CAF pic.twitter.com/p8ii8nSUad
— FootAnalyseDZ (@AnalyseDz) May 10, 2022
Notre droit est de jouer le match sur un terrain neutre. Nous voulons juste la justice. #StopCafCorruption
— Martina Magued (@martina_magued) May 10, 2022
“الماتش يتعاود”.. هاشتاغ جزائري للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون
في 31 مارس 2022، أصبح هاشتاغ “الماتش يتعاود” الذي أطلقته حسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة مقابلة الكاميرون. الأكثر تداولا في خلال الساعات الأخيرة.
منشّطو الهاشتاغ طالبوا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالسعي لدى الفيفا، من أجل إعادة مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.
وحسب المستخدمين، فقد تعرّض المنتخب الوطني الجزائري لظلم تحكيمي من طرف الحكم الغامبي باكاري قاساما. ما تسبّب في إقصائه بعد الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام الكاميرونيين.
أخفق رفاق محرز في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام الكاميرون على ملعب تشاكر بعد البليدة، رغم فوزهم في مقابلة الذهاب بملعب جابوما بهدف لصفر.
Une arnaque, un grand n’importe quoi, ce match est injuste et il doit se refaire#ALGERIE_Cameroun #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/UIUW0mTL3H
— kenza athemane (@athemane_k) March 30, 2022
c’est vraiment injuste ce matchs il faut a tout prix le revoir @FIFAWorldCup l’Algérie mérite de gagner !! #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/0s5j28zy9a
— 박지원 (@MaissamBellaza1) March 31, 2022
this video is a proof , @FIFAWorldCupQa8 @LesVerts #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/CrIDHD6ATo
— H2itheem, (@H2itheem) March 30, 2022