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أوكرانيا: تجريد سياسيين ووزراء سابقين من الجنسية

الشروق أونلاين
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أوكرانيا: تجريد سياسيين ووزراء سابقين من الجنسية
أرشيف
فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار بتجريد سياسيين سابقين من الجنسية الأوكرانية. بدعوى “تطهير البلاد من الموالين لروسيا”.

وقال زيلينسكي في كلمة مصوّرة يوم الأحد:”وقعت اليوم على اتخاذ خطوة أخرى لحماية وتطهير دولتنا من أولئك الذين يقفون بجانب المعتدين”.

ولم يذكر زيلينسكي أسماء الشخصيات المعنية بالتجريد من الجنسية، لكنه قال إنهم يحملون الجنسية الروسية أيضا. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن القائمة تضمّ سياسيين من مكتب الرئيس السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وذكرت وكالة أنباء “آر بي سي” الأوكرانية أن دميترو تاباتشنيك وزير التعليم والعلوم السابق، وأندريه كليوييف نائب رئيس الوزراء السابق، وفيتالي زاخارتشينكو وزير الداخلية السابق، بين المجرّدين من الجنسية.

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