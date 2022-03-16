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العالم

أوكرانيا ترفض مقترح روسيا بأن تصبح “دولة محايدة” مثل السويد والنمسا

الشروق أونلاين
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أوكرانيا ترفض مقترح روسيا بأن تصبح “دولة محايدة” مثل السويد والنمسا

قالت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء، إنها لن توافق على مقترح روسي بأن تصبح دولة محايدة على غرار السويد والنمسا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو تعتبر “أوكرانيا المحايدة بجيشها على غرار النمسا أو السويد، حلّا وسطا محتملا في محادثات السلام مع كييف”.

وردّا على ذلك، قال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة الأوكرانية :”أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنموذج المطلوب في المفاوضات لا يمكن أن يكون إلا نموذج أوكرانيا”.

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