أوكرانيا تعزي الجزائر في حادث سقوط حافلة في واد الحراش

تقدمت أوكرانيا بتعازيها للجزائر في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش بالجزائر العاصمة، معربة عن تضامنها مع الشعب الجزائري “في هذا الظرف العصيب“.

ونقلت وكالة الانباء الجزائرية أن وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، نشرت أمس السبت 16 أوت، على شبكات التواصل الاجتماعي: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة 18 شخصا في حادث الحافلة المروع الذي وقع يوم الجمعة في الجزائر”.

وتقدمت الخارجية الأوكرانية بـ ”تعازيها الخالصة إلى أسر الضحايا”، وأعربت عن “تضامن أوكرانيا مع الشعب الجزائري في هذا الظرف العصيب”.