أوكرانيا تُراسل “الفيفا” بِسبب روسيا والأردن

وجّه اتحاد أوكرانيا لِكرة القدم، الأربعاء، رسالة إلى نظيره الدولي للعبة (الفيفا)، بِسبب مباراة ودية يُنشّطها منتخبا روسيا والأردن.

وقام اتحاد الكرة الأوكراني بِالمثل، تجاه اتحادَي اللعبة الأوروبي والأردني.

وأعرب مسؤولو الهيئة التي تُشرف على رياضة كرة القدم في أوكرانيا عن استنكارهم، لِتنظيم مباراة ودية بين منتخبَي روسيا والأردن بِالعاصمة موسكو في الرابع من سبتمبر المقبل، ضمن إطار نافذة “الفيفا” للمقابلات الدولية.

وجاء في ثنائيا رسالة اتحاد الكرة الأوكراني: “يُعرب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عن قلقه البالغ إزاء المقابلات التي أُقيمت أو أُعلن عنها بِالفعل”.

وأضاف: “تُثير مباراة منتخب الرّجال، المُقرّر إقامتها في موسكو، قلقا بالغا، ذلك أن تنظيم مقابلات مماثلة أمر غير مقبول أخلاقيا وسياسيا”.

وختم يقول: “ندعو بِكل احترام الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة وزملاءنا في الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى أخذ نداءنا بعين الاعتبار، واتخاذ الإجراءات المناسبة لِمنع مشاركة أي فرق روسية في المقابلات الدولية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للموقف الموحّد لأسرة كرة القدم والرغبة العالمية في السلام”.

وكان الاتحاد الدولي لِكرة القدم قد عاقب نظيره الروسي في أواخر سنة 2021، بِتجميد مشاركة منتخبات هذا البلد (كل الأصناف ولدى الجنسَين) في المنافسات القارية والدولية، لِدواعٍ أمنية وتحديدا بِسبب الحرب الأوكرانية.