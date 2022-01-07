أوكوشا يتحدث عن إيقاف صلاح وفرص نيجيريا في أمم أفريقيا

أخبار الكان

منافسو الجزائر في “الكان”: 23 مواجهة أمام كوت ديفوار.. 5 أمام سيراليون والأولى ضد غينيا الاستوائية

سيخوض الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم وحامل اللقب الإفريقي، النسخة 33 لكأس إفريقيا للأمم-2021 (المؤجلة لسنة 2022) بالكاميرون (9 جانفي – 7 فيفري) ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات كوت ديفوار، سيرا ليون وغينيا الاستوائية.

على مستوى هذه المجموعة، يمتلك “الفيلة” الرقم القياسي في عدد المباريات ضد “الخضر” بـ22 مباراة، متبوعة بمنتخب سيرا ليون (5) بينما سيخوض منتخب غينيا الاستوائية مباراته الأولى في تاريخه ضد أبطال إفريقيا.

وستكون المواجهة الإيفوارية-الجزائرية، المقررة يوم 20 جانفي المقبل بمدينة دوالا الثالثة والعشرين (23) بين المرشحين الكبيرين في الموعد الكاميروني حيث سيطر تعادل كامل بينهما، بـ7 انتصارات، 8 تعادلات و7 هزائم مع أفضلية طفيفة للخضر في فارق الأهداف (26-24). وسبق للمنتخبين الجزائري والإيفواري، أن تقابلا وديا في 6 مباريات و16 مرة في المباريات الرسمية (كل المنافسات) وهي: الألعاب الإفريقية (2)، تصفيات كأس العالم (4)، تصفيات كأس إفريقيا ( 2)، المرحلة النهائية للكان (8).

يجب العودة إلى تاريخ 19 جويلية 1965 لرؤية أول مباراة في تاريخ المنتخبين وذلك في الألعاب الإفريقية 1965 ببرازافيل حيث تعادلا (0-0)، فيما جرت آخر مباراة بينهما يوم 11 جويلية 2019 في السويس (مصر) في الدور ربع النهائي لكان-2019 وانتهت بتأهل الجزائر للمربع الذهبي بالضربات الترجيحية (4-3) بعد تعادلهما (1-1) .

في ترتيب الهدافين، يحتل المهاجم الدولي السابق، جمال مناد، المركز الأول بـ3 أهداف، متبوعا بكل من بلومي، عماني، مصابيح، صايب، فغولي وسوداني بهدفين لكل لاعب.

أمام سيرا ليون، لم تلعب أمام الجزائر سوى 5 مباريات كانت كلها رسمية ما بين 1980 و1996 والتي عرفت فوز الجزائر بمباراتين، وتعادلين اثنين وهزيمة واحدة، وبفارق إيجابي للأهداف (7 – 3) كانت من تسجيل بن صاولة (2)، مصابيح (2) وماجر وفرقاني ومناد بهدف لكل لاعب.

في الكاميرون، سيدافع رفاق رياض محرز عن لقبهم بمدينة دوالا، أمام على التوالي سيرا ليون يوم الثلاثاء 11 جانفي (سا 14.00 بتوقيت الجزائر)، وغينيا الاستوائية، يوم الأحد 16 جانفي (سا 20.00 بتوقيت الجزائر)، قبل أن يختموا الدور الأول أمام كوت ديفوار يوم الخميس 20 جانفي (سا 17.00 بتوقيت الجزائر).

الزلزولي وديلور.. نجوم واعدة خذلت بلادها في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والتي ستشهد وجود العديد من اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية.

ورغم أن ارتداء قميص المنتخب في مثل هذه المحافل الدولية، يمثل شرفا وفخرا كبيرا، إلا أن هناك لاعبين فضلوا في تلك النسخة أو نسخ سابقة، البقاء مع أنديتهم وعدم اللعب في الكان، لأسباب مختلفة. ويستعرض كووورة في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذي رفضوا المشاركة في أمم إفريقيا، من أجل البقاء مع أنديتهم الأوروبية:

جويل ماتيب شارك ماتيب مع منتخب الكاميرون لأول مرة في 3 مارس 2010، ومثل بلاده في أمم إفريقيا بنسختي 2012 و2015. إلا أن مدافع ليفربول، رفض اللعب في بطولة الغابون 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يخض أي مباراة مع الأسود.

وبرز عبد الصمد الزلزلولي مع برشلونة بشكل مفاجئ هذا الموسم، فور التعاقد مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز. وعقب حصوله على ثقة المشاركة أساسيًا، نجح في تثبيت أقدامه مع البارسا، كما عرف طريق الشباك في الليجا، وأصبح من الأوراق الرابحة لدى تشافي.

لكن عند استدعاء الاتحاد المغربي للاعب الشاب من أجل المشاركة في أمم إفريقيا 2022، اختار الزلزولي البقاء مع برشلونة، لتثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق.

كما يسير أندي ديلور بخطى ثابتة مع نيس هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين مع الفريق، ولذلك رفض التواجد مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا بالكاميرون. وقال ديلور، إنه قرر التركيز مع فريقه فقط هذا الموسم وتعليق مشاركاته مع “الخضر”، لتمكين نفسه من كل عوامل النجاح.

ورفض الغاني محمد ساليسو، نجم ساوثهامبتون، الانضمام إلى منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2022، بداعي رغبته في التركيز مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ميلوفان رايفيتش، مدرب غانا، يرغب بقوة في تواجد ساليسو مع البلاك ستارز، لكنه اصطدم بقرار اللاعب.

ويعد دينيس نجم واتفورد الأول في الموسم الحالي، بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 5 أخرى، لكنه لن يتواجد مع نيجيريا في أمم إفريقيا 2022. وزعمت تقارير أن اللاعب نفسه من يفضل واتفورد على نيجيريا، لكن دافعت أخرى عن دينيس، موضحة أن خطأ إداريا وراء التأخر في توجيه الاستدعاء الرسمي للاعب، وبالتالي من حق واتفورد رفض مشاركة المهاجم في الكان.

ويعتبر أندريه أونانا، حارس أياكس، من أبرز الحراس في أوروبا، وفي طريقه للانتقال رسميًا إلى إنتر ميلان، بدءًا من الموسم المقبل، عبر صفقة مجانية. ورفض أونانا التواجد مع منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا 2017، لكنه عاد إلى الأسود في نسخة 2019، وتواجد في قائمة منتخب بلاده الخاصة بنسخة 2022.

الركراكي: منتخب المغرب قادر على تحقيق المطلوب بـ “الكان”

أكد وليد الركراكي مدرب الوداد البيضاوي متصدر الدوري المغربي بالموسم الحالي، صعوبة بطولة كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الأسبوع المقبل في الكاميرون.

وأوضح الركراكي في تصريح تلفزيوني أن الكثير من التفاصيل الصغيرة تتحكم عادة في هذا النوع من المسابقات وتحقق الفارق مضيفا أنه ينظر بكثير من التفاؤل لمشاركة الأسود المقبلة. وقال: “بحكم تجربتي المتواضعة في الكان، فأنا أعتقد أنها مسابقة معقدة تتطلب نفسا طويلا وتركيزا، لأنها بطولة مجمعة تحضر فيها الكثير من التفاصيل الصغيرة التي ترسم الفارق”. وزاد: “صحيح أن الظروف تغيرت عن الشكل السابق لكن كأس الأمم تحافظ على نفس المميزات والخصوصيات، ويمكن للمنتخب المغربي الحالي بما توفر له من دعم أن ينجز المطلوب في النسخة الحالية”. وختم: “الحظ وضعف الحيلة والخبرة، أمور أضاعت ألقابا على الكرة المغربية، وأتمني أن يستفيد الجيل الحالي من الدرس، وأن ينجز الأهم وهو أن يحمل للمغرب لقبا قاريا ثانيا طال انتظاره”.

تفاصيل اجتماع مجلس الاتحاد المصري مع كيروش

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اجتماعا مع كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري.

وحضر الاجتماع جمال علام، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي، كما حضره أيضا أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ووليد العطار المدير التنفيذي في الاتحاد ووائل جمعة مدير المنتخب.

وعقد الاجتماع بملعب ستاد القاهرة في مكان مفتوح تنفيذا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنتخب المصري للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وأكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للمنتخب الوطني وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش، مشددا على ضرورة المنافسة على كأس الأمم الأفريقية وأهميتها لدى جماهير الكرة المصرية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري أن كل طلبات المنتخب بقيادة كيروش مجابة من قبل الاتحاد لتحقيق هذا الهدف، كما أشار إلى أن التواصل سيكون مستمرًا مع المدرب من خلال عضوي مجلس الإدارة حازم إمام ومحمد بركات لسابق خبراتهما الكبيرة في الملاعب. وأضاف أنه سيرأس بنفسه بعثة المنتخب إلى الكاميرون يوم السبت المقبل ومعه اللواء حلمي مشهور لتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة في مشوارها المهم. من جهته أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على أن المنتخب الوطني يحتل القدر الأكبر من الأهمية لدى الرابطة ولا يقل في ذلك عن اهتمام الرابطة بمسابقة الدوري الممتاز باعتباره عنوان الكرة المصرية.

وأوضح الملابسات التي صاحبت إيقاف الدوري الممتاز يوم 27 ديسمبر الماضي، مضيفًا أنه كان سيتخذ قرارا عاجلا باستكمال المسابقة لو تم إبلاغه برغبة المدرب في تواصل مبارياتها.

كما أعرب خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد عن ثقة مجلس الإدارة في المنتخب الوطني وجهازه الفني بقيادة كارلوس كيروش، وقدرته على تحقيق أمنيات جماهير الكرة المصرية مشددًا على التواصل المباشر بين المجلس وكيروش.

فيما أكد حازم إمام عضو مجلس الإدارة على ثقة الاتحاد المصري في كارلوس كيروش صاحب الاسم الكبير والتاريخ العريق في كرة القدم. وأضاف محمد بركات عضو المجلس على أن حجم المدير الفني للمنتخب الوطني في عالم كرة القدم على مستوى العالم يجعلهم يثقون في أنه سيقود المنتخب باقتدار في كأس الأمم الأفريقية وأيضا خلال الدور الأخير لتصفيات كأس العالم في بشهر مارس المقبل.

كما أعرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن امتنانه لهذا الدعم، مقدمًا لرئيس وأعضاء الاتحاد التهنئة على فوزهم في الانتخابات التي أجريت، مؤكدًا على ثقته بأن مجلس الإدارة الجديد بهذه الروح التي لمسها سيساهم في تجاوز المنتخب صعوبة التحول بين إدارتين في وقت صعب بالنسبة له.

أوكوشا يتحدث عن إيقاف صلاح وفرص نيجيريا في أمم أفريقيا

أعلن جي جي أوكوشا نجم نيجيريا الأسبق، دعمه لمنتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بداية من الأحد. وقال أوكوشا في تصريحات نقلتها صحيفة (صن) النيجيرية، إن منتخب النسور الخضر لديهم القدرة على استعادة لقب أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2013.

وأضاف: “نملك مقومات التتويج بالبطولة، ولكن المباراة الافتتاحية لمشوار النسور أمام مصر مهمة للغاية، وتحتاج لأداء قوي يعزز ثقة اللاعبين”. وتابع: “يمكن للمنتخب النيجيري أن يظهر قوته، عندما لا تتوقع منه تقديم أداء فهذه هي عادة النسور، أتذكر كيف اعتبرنا الجميع خاسرين بعد صعودنا لمواجهة الأرجنتين في نهائي أولمبياد 1996 ولكننا فزنا بالميدالية الذهبية”. وزاد: “بالطبع كنت أتمنى رؤية فيكتور أوسيمين وأوديون إيجالو وليون بالوجون مع المنتخب بالبطولة، ولكن لدي ثقة أن الفريق يضم لاعبين آخرين مميزين ويتفهمون ثقافة الفريق وسيستغلوا الفرصة لإظهار موهبتهم”.

وأكد جي جي أوكوشا، أنه مر بنفس التجربة ولعب مع منتخب نيجيريا وهو في سن صغيرة، وكان يقاتل لإظهار موهبته، متوقعا أن يفعل اللاعبون الجدد نفس الأمر. وحول رؤيته لإيقاف محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، قال أوكوشا: “علينا أن ندرك أن كرة القدم الأفريقية تختلف تماما عن الكرة في أوروبا”.

إلغاء ودية سيراليون يربك حسابات منتخب تونس

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن إلغاء المباراة الودية التي كان سيخوضها منتخب تونس مع نظيره سيراليون في الكاميرون، الجمعة المقبل، يعود لاعتذار المنافس في آخر لحظة. وعلى إثر إلغاء هذه المقابلة الودية، قرر الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج بقيادة منذر الكبير، إجراء تعديلات في خطة تحضيرات تونس الأخيرة للكان.

ووجه المدرب منذر الكبير، دعوة لـ7 لاعبين من منتخب تونس الأولمبي، للحضور إلى معسكر النسور، قصد المشاركة في مباراة تجريبية وهم: علاء الدين غرام، شهاب العبيدي، فاروق الميموني، زياد بريمة، محمد أمين زغادة، فارس ناجي وشوقي بن خذر. وشهدت تدريبات منتخب تونس، الأربعاء، التي أقيمت على ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مشاركة عمر الرقيق مدافع آرسنال الإنجليزي. ومن المنتظر، أن يلتحق المهاجم عصام الجبالي في ساعة متأخرة، بمقر معسكر منتخب تونس، بعد دعوته لتعويض فراس بلعربي، المُصاب بعد موافقة الاتحاد الإفريقي على استبداله بقائمة النسور.

مدرب السودان: لا تقللوا من فريقى وسنقاتل للتأهل فى أمم أفريقيا

قال برهان تيا المدير الفنى لمنتخب السودان إنه لا ينبغى الاستهانة بفريقه خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021. وأضاف تيا الذي تولى قيادة صقور الجديان، خلفًا للفرنسي أوبير فيلود الذي أقيل مطلع الشهر الماضي، في تصريحات للموقع الرسمي للكاف، إنه على الرغم من صغر سن فريقه، إلا أنهم متعطشون للغاية ولديهم رغبة كبيرة في الأداء.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة إلى جانب غينيا بيساو ونيجيريا ومصر، حيث ستقام النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية التى ستضم 24 فريقًا في الفترة من 9 جانفي إلى 6 فيفري في الكاميرون.

وألمح مدرب السودان، الذي أقام فريقه معسكراً في ياوندي بالكاميرون ولعب مباراتين وديتين ضد إثيوبيا (خسر 3-2) وزيمبابوي (تعادل 0-0)، إلى أنه مع الاستعدادات الجيدة التي خاضها، فإن الفريق لديه ما يلزم لتقديم أداء جيد.

وأضاف المدرب المتمرس الذي تعامل مع فرق في الدوري السوداني الممتاز لأكثر من 15 عامًا “فريقنا شاب، ونحن نبني للمستقبل، ستكون الروح والطموح والحافز أسلحتنا القوية في البطولة”. وأوضح تيا أنه على الرغم من وضعهم في مجموعة قوية، إلا أنهم مستعدون للقتال واغتنام فرصهم للوصول إلى الدور التالي أولاً بقوله : “لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم قد تكون المجموعة قوية، ولكن مع الاستعدادات الجيدة والتركيز، سنكون قادرين على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب”.

وتابع أنه بعد أن غاب السودان عن النسخ الأربعة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، هذا هو الوقت الذي يجب أن يرسل فيه منتخب صقور الجديان رسالة قوية من خلال لعب كرة قدم جيدة والحصول على النتائج. وأتم “نحتاج إلى إثبات تطورنا وأننا ننتمي إلى القمة، حيث أننا فزنا بكأس كأس الأمم الأفريقية من قبل”.

وحقق السودان لقب كأس الأمم الأفريقية عام 1970 عندما استضاف لآخر مرة البطولة الكبرى لكرة القدم في القارة.

زياش عن استبعاده من طرف مدرب المغرب: لا أهتم بهذا الشأن!

أعرب المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن عدم اهتمامه باستبعاده من قِبل المدرب وحيد حاليلوزيتش من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، رفقة المنتخب المغربي، وهو الذي يغيب عن صفوف الأخير منذ عدة أشهر لأسباب انضباطية، كما كشف عنه مدرب المنتخب المغربي في وقت سابق. ورد حكيم زياش على السؤال عن غيابه عن كأس أمم إفريقيا، قائلًا لقنوات “بي إن سبورتس”: “أنا أقوم بعملي وأحاول تقديم أفضل أداء ممكن، أما ما يتعلق بالأمور التي تحدث بعيدًا عن ذلك فليست مهمة في الوقت الحالي”.

وتابع قائلًا: “أنا أيضًا لا أهتم بهذا الشأن”، في إشارة منه إلى استبعاد المدرب وحيد حاليلوزيتش إياه من لائحة المنتخب المغربي المشاركة في البطولة القارية، ما يُتعبر أمرًا غير مهم بالنسبة لزياش، أو ربما يرفض اللاعب الدخول في التفاصيل. وشارك زياش في مباراة الأربعاء، رفقة فريقه تشيلسي الإنجليزي، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نادي توتنهام، حيث فاز “البلوز” بهدفين دون رد، وقدّم اللاعب المغربي مستوى جيدًا جعل الجمهور المغربي يتحسر على غيابه عن قائمة المغرب لكأس أمم إفريقيا.

نيجيريا تستعد لمواجهة مصر بموقعة القطن الكاميروني

يواصل منتخب نسور نيجيريا استعداده لمشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى تنطلق بعد 3 أيام فور وصوله إلى مدينة جاروا الكاميرونية، التي تحتضن منافسات المجموعة الرابعة.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره النيجيري يوم 11 جانفي الجاري، ضمن الجولة الأولي من المجموعة الرابعة التي تضم السودان وغينيا بيساو، في مستهل مشوار الفراعنة والنسور.

وأكد موقع “ديلى بوست” النيجيرى، خوض منتخب النسور الخضراء، مباراة ودية ضد القطن الكاميروني، استعدادًا لمواجهة مصر. وأكد الموقع النيجيري أن المباراة ستقام بين الفريقين بالملعب التدريبي ومدى أدجيا، خلف الأبواب المغلقة وبدون جماهير. وحصد منتخب نيجيريا لقب البطولة 3 مرات من قبل، ولم يلعب أى مباراة ودية قبل الوصول إلى الكاميرون. نيجيريا بعد مواجهة مصر يوم 11، سيلاقي السودان بيساو في 15 جانفي، ثم بعد 4 أيام، يواجه غينيا بيساو.

ويدخل منتخب مصر المسابقة بحثًا عن التتويج باللقب لأول مرة منذ 2010 بعدما حقق الفراعنة اللقب السابع في التاريخ، ليعزز منتخبنا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة الأكبر في القارة السمراء.

الجوهري وكيشي فقط توجا بكأس أمم أفريقيا كلاعبين ومدربين

أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الصورة المضيئة للثنائي التاريخي محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق وستيفن كيشي قائد النسور السابق هو الآخر بعدما حقق الثنائي الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كلاعب ومدرب والجمع بينهما.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية الأحد المقبل وتستمر حتى السادس من فيفري المقبل بمشاركة 24 منتخباً. المصري محمود الجوهري فاز بلقب النسخة الثانية في 1959 كلاعب، ثم قاد الفراعنة للقبهم الرابع في 1998. فيما كان النيجيري ستيفن كيشي هو قائد النسور السوبر حين توجت باللقب للمرة الثانية في 1994، ثم قادها كمدرب للقب الثالث في 2013. افتتح محمود الجوهري أهداف النسخة الثانية من كأس الأمم الإفريقية في 1959، بملعب فريقه المحلي، استاد النادي الأهلي بالقاهرة، سجل الجوهري هاتريك في فوز مصر على إثيوبيا 4-0 في إفتتاح نسخة 1959، ليبدأ الفراعنة طريقهم للتتويج الثاني على التوالي، وهو ما تم بالفوز على السودان 2-1.

أهداف الجوهري الثلاثة كانت كافية لرؤيته يفوز بلقب هداف البطولة. بعدها بـ39 عاماً، قاد الجوهري الفراعنة للفوز بلقبهم الرابع في كأس الأمم الإفريقية في بوركينا فاسو 1998. بقيادة الجوهري فازت مصر على جنوب أفريقيا 2-0 في المباراة النهائية لتفوز باللقب بفريق ضم حسام حسن، أحمد حسن، حازم إمام ورفاقهم. الجوهري قضى مسيرة تدريبية رائعة شهدت فوزه بلقب دوري الأبطال مع كل من غريمي القاهرة الأهلي (1982) والزمالك (1993). قاد مصر أيضاً لظهورها الثاني في كأس العالم في إيطاليا 1990، ودرب أيضاً منتخبي عمان والأردن، بالإضافة لأندية في مصر، السعودية والإمارات. توفي الجوهري في أغسطس 2012 عن عمر 74 عاماً.

وكان كيشي قائداً لجيل نيجيريا الذهبي في 1994 والذي ضم رشيدي يكيني، دانيال أموكاشي، سامسون سياسيا، جاي جاي أوكوشا ورفاقهم، لتصل نيجيريا إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بالولايات المتحدة الأمريكية 1994، وتفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية في تونس بالعام ذاته. مدافع ستراسبورج الفرنسي وقتها شارك في طريق نيجيريا إلى النهائي الذي فازت فيه النسور السوبر على زامبيا 2-1 لترفع اللقب، بالرغم من غيابه عن المباراة النهائية للإصابة. في 2013 التحق كيشي بالجوهري ليصبح ثاني من يحقق لقب كأس الأمم الإفريقية كلاعب ومدرب، حين قاد النسور السوبر للقبها الثالث في كأس الأمم بجنوب إفريقيا، بالفوز على بوركينا فاسو 1-0 في النهائي.

مشوار كيشي التدريبي ضم أيضاً قيادة منتخب توجو للتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم في ألمانيا 2006، قبل أن يقود النسور السوبر إلى الدور الثاني في كأس العالم البرازيل 2014. وقضى أيضاً فترة قصيرة مع منتخب مالي. وتوفي كيشي في جوان 2016 عن عمر 54 عاماً.