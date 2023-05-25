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رياضة

أوكيجة نادم على اتّخاذه هذا القرار

علي بهلولي
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أوكيجة نادم على اتّخاذه هذا القرار
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ألكسندر أوكيجة

أبدى حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة ندمه، لِمنح لباسه الرّياضي هدية لِأحد مُشجّعي فريقه ماتز الفرنسي.

وكان أوكيجة قد منح القميص والتبّان لِأحد المُشجّعين مساء الـ 19 من نوفمبر الماضي. بعد فوز نادي ماتز بِهدف لِصفر على فريق إيبينال، وتأهّله للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا.

وأبدى أوكيجة ندمه، بعد أن صادف هذا المُشجّع يعرض اللّباس الرّياضي للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أوكيجة في أحدث ظهور له عبر منصّة “إنستغرام”: “إنّه لَأمر مُؤسف أن تُهدي شيئا ما لِأحدهم، ثم تجده يعرضه للبيع!”
وأرفق حامي عرين “مُحاربي الصّحراء” المنشور بِأيقونات ترمز إلى التقيّؤ المُرادف للاشمئزاز!

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