أوكيجة يتأهّل وماندريا ينتظر

تأهّل الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة وفريقه ماتز مساء السبت، للدور الـ 32 من عمر منافسة كأس فرنسا.

وفاز فريق ماتز بِهدف لِصفر على نادي إيبينال من الدرجة الرابعة، لِحساب الدور الـ 64 من عمر منافسة كأس فرنسا.

وشارك الحارس أوكيجة أساسيا مع فريقه ماتز، وخاض كامل أطوار مواجهة نادي إيبينال.

وبِالمقابل، تأجّلت مباراة فريق كون والمُنافس نادي فير من الدرجة الخامسة إلى الـ 17 من ديسمبر المقبل، بعد أن سجّلت لجنة منافسة الكأس الفرنسية تحفّظات بِخصوص الجانب الأمني للمباراة.

ومعلوم أن فريق كون يضمّ في صفوفه حارس المرمى الدولي أنطوني ماندريا، الذي خاض كامل أطوار المباراة الودّية بين الجزائر ومالي سهرة الأربعاء الماضي، ثم عاد بعدها إلى فرنسا.

وكان الحارس ألكسندر أوكجية قد غاب عن مقابلتَي “الخضر” أمام مالي والسويد، لِأن إدارة ناديه ماتز فضّلت عدم تسريحه، مُستفيدة من لائحة أصدرتها “الفيفا” مُؤخّرا، فحواها السّماح للفرق بِمنع لاعبيها من خوض المقابلات الدولية، إذا كانت منتخباتهم الوطنية لم تتأهّل لِكأس العالم 2022 بِقطر. أما أنطوني ماندريا، فمنحت له إدارة نادي كون رخصة خوض مواجهة مالي فقط.