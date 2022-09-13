أوكيجة يتعرض للطرد في مباريات الليغ 2 للمرة الثانية على التوالي

النحس يطارد حارس الخضر في البطولة الفرنسية

تعرض الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجة، يوم الإثنين، للطرد في مباراة فريقه ميتز ضد غانغون، لحساب الأسبوع الـ8 من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

والغريب في الأمر أن أوكيجة سجل عودته للمنافسة خلال هذه الجولة بعد أن غاب عن المباريات الثلاثة الماضية، بسبب طرده أيضا بالبطاقة الحمراء في مباريات الجولة الرابعة من الليغ2 أمام نادي لافال، يوم الـ 20 أوت الماضي.

وأثار إشهار حكم المباراة للبطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى الخضر، ألكسندر أوكيجة، مع نهاية المرحلة الأولى للمباراة غضب اللاعبين والطاقم الفني لنادي ميتز، الذين احتجوا بقوة أمام الحكم واعتبروا أن حالة الطرد غير صحيحة وبأن زميلهم تعرض للظلم ولا يستحق البطاقة الحمراء، ما دام أن تدخله لم يكن عنيفا واحتكاكه بمهاجم الفريق المنافس كان عاديا ولا يصل لدرجة الخطأ.

وكان طرد أوكيجة منعرج هذه المباراة بعد أن كان نادي ميتز متفوقا في النتيجة بثلاثية، انقلب الوضع فيما تبقى من وقت المباراة حيث تمكن الفريق الزائر من الفوز بنتيجة عريضة 3-6. علما أن المباراة شهدت ثلاثة حالات طرد من جانب نادي ميتز الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين، وهو ما تسبب في انهيار الفريق وتقبله ستة أهداف كاملة.

من جهة ثانية، سيكون لغياب ألكسندر أوكيجة عن المنافسة لكل هذا الوقت بسبب العقوبات المتتالية، تأثيرا على حضور التربص القادم للمنتخب الوطني، المرتقب نهاية الأسبوع المقبل والذي سيعرف إجراء مباراتين وديتين يومي 23 و27 سبتمبر أمام غينيا ونيجيريا على التوالي. وقد يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي تهميشه له بعد أن استغنى عنه في الموعد الأخير للمنتخب الوطني خلال شهر جوان الماضي.