أوكيجة يتّخذ قرارا بِخصوص مستقبله

تنقضي مدّة عقد حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة مع نادي ماتز الفرنسي، في صيف 2023.

ويخوض الحارس أوكيجة وفريقه ماتز مباراة حاسمة سهرة السبت المقبل، أمام المضيف نادي باريس سان جيرمان، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الفرنسية.

ويأمل مسؤولو نادي ماتز أن تنتهي هذه المباراة بِبقاء فريقهم في المركز الـ 18، وخوضه مواجهتَي السدّ للبقاء في حظيرة النّخبة. ذلك أن النزول يشمل أندية المرتبتَين الـ 20 والـ 19، ويُرافقهما صاحب المركز الـ 18، إذا خسر مواجهتَي السد مع ثالث ترتيب بطولة الدرجة الثانية.

وأبلغ أوكيجة إدارة نادي ماتز بِأنه لن يترك الفريق في حال النزول إلى القسم الثاني، وسيعمل جاهدا في الموسم المقبل من أجل إعادته إلى حظيرة النّخبة. كما ذكره موقع “سوسيوس آف سي ماتز” الفرنسي، الثلاثاء.

وكان أوكيجة (33 سنة) قد انضمّ إلى فريق ماتز في صيف 2018، قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي.

وشارك الحارس ألكسندر أوكيجة في 21 مباراة هذا الموسم، بِرسم بطولة فرنسا للقسم الأوّل. من أصل 37 مواجهة لِفريقه ماتز.