أوكيجة يُكذّب صحيفة فرنسية

كذّب حارس المرمى الدولي الجزائري السّابق ألكسندر أوكيجة، الخميس، ما تداولته الصّحافة الفرنسية حول مشواره الرّياضي.

ويرتبط الحارس أوكيجة (35 سنة) مع نادي ماتز بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025. عِلما أن الفريق نزل مُؤخّرا إلى القسم الثاني الفرنسي.

وذكرت صحيفة “لاست ريبوبليكان” الفرنسية، الخميس، أن المدير الرّياضي لِنادي باستيا فريديريك أنتونيتي وبِتكليف من إدارته تواصل مع أوكيجة، على أمل انتدابه هذه الصّائفة. مع الإشارة إلى أن الفريق ينتمي أيضا إلى القسم الثاني لِهذا البلد.

وقال أوكيجة عبر صفحته في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “أستغرب المعلومة التي أوردتها الصّحافة بِشأني هذا الصّباح (الخميس). لِأنها خاطئة. أتأسّف لِكَون هذه الصّحيفة لم تتّصل بِمدير أعمالي أو أنا شخصيا للتزوّد بِالمعطيات المتعلّقة بي. ما زالت مرتبطا مع نادي ماتز لِموسم آخر، وأنا مُستعدّ لتقديم خدماتي للفريق مثلما كان الشأن منذ ستّة أعوام خلت”.