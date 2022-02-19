أوكيجدة يعيش وضعية صعبة في ميتز قد تنعكس عليه مع الخضر

تلقت شباكه هذا الموسم 36 هدفا في الليغ 1

تتواصل معانات الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجدة، مع مقعد البدلاء بعد أن تابع مباراة فريقه ميتز أمام نادي ليل، يوم الجمعة، لحساب الأسبوع الـ25 من الليغ 1 من على دكة الاحتياط.

وأصبح الحارس الثاني للمنتخب الوطني، بديل، رايس مبولحي، أيضا حارسا بديلا في فريقه ميتز، بعد أن كان الحارس الأساسي دون منازع في 17 جولة متتالية من البطولة الفرنسية، هاهو الآن يجلس على مقعد البدلاء ففي الجولات الثمانية الأخيرة لم يتمكن من المشاركة إلا في مناسبة واحدة فقط ضمن التعداد الأساسي لتشكيلة المدرب الفرنسي فريديريك أنطونيتي.

وعرف مشوار ألكسندر أوكيجدة تراجعا بين الفترة 12 ديسمبر 2021 وإلى آخر جولة من الليغ1 يوم 18 فيفري، حيث لم يشارك خلال هذه الفترة إلا في مباراة واحدة فقط كانت أمام أولمبيك مرسيليا يوم 6 فيفري .

وتتداخل عدة عوامل في تحول حامي عرين الخضر من حارس المرمى الأساسي لنادي ميتز إلى الحارس البديل، ولعل أهمها هو الكم الكبير من الأهداف التي استقبلتها شباكه منذ بداية الموسم، حيث تلقى 36 هدفا في 18 مباراة تولى فيها مهمة حراسة المرمى لفريقه. كما سقط أوكيجدة ضحية للمنافسة داخل الفريق من قبل زميله مارك أوريل كايار الذي أخذ منه مكانه، رغم أن هذا الأخير لم يغير شيء بالنسبة لمشكلة الأهداف الكثيرة التي يستقبلها نادي ميتز وتلقت شباكه 9 أهداف في ثمانية مباريات. وقد يكون أوكيجدة يدفع فاتورة مشاركاته مع المنتخب الوطني ومغادرته الفريق للانضمام إلى معسكرات الخضر، على غرار غيابه حوالي شهر تقريبا عن ميتز بسبب كأس أمم إفريقيا .