“أوكيدجة ساعدني جدا.. وأريد اكتشاف بيتكوفيتش”

الدولي الجزائري كيفن قيتون:

كشف الدولي الجزائري كيفن قيتون، الدور الذي لعبه مواطنه ألكسندر أوكيدجا، في انتقاله إلى نادي ميتز الفرنسي، مبديا رأيه في المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وخص غيتون موقع “ديزاد فوت” بحوار، حيث استهل حديثه قائلا: “كنت أعرف أوكيدجا، من خلال أول تربص لي مع المنتخب الوطني، وكنت مقربا منه، وبعد اتفاقي مع نادي ميتز، اتصلت به للاستفسار عن الأجواء في الفريق، وكلامه سهل علي حسم قرار بالانضمام لميتز”.

وتابع كيفن غيتون: “حاليا أنا مع ميتز، أنا محظوظ باللعب في الليغ1، وهي خطوة إضافية في مشواري، وأنا سعيد بذلك، خاصة أن مستواي ارتفع كثيرا في الآونة الأخيرة”.

وعاد كيفن للحديث عن تعيين الناخب الوطني الجديد السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، وقال: “أعرف المدرب بيتكوفيتس، من خلال مشواره مع منتخب سويسرا، فهو بقي لبضع سنوات مع منتخب سويسرا، أين قدّم عمل جيد للغاية، لذا فهو مدرب يتمتع بالخبرة، أنا لا أعرفه شخصيا، لكن أتمنى التعرف عليه عن قرب، واكتشاف طريقة عمله”