أوكيدجة: لن أعود إلى المنتخب إلا في هذه الحالة 

بعدما كان أعلن اعتزاله مؤخرا

أكد الحارس الدولي الجزائري، أليكسندر أوكيدجة، بأن قراره باعتزال اللعب دوليا مع المنتخب الوطني، لا رجعة فيه، وأنه يسعى لمواصلة تسخير خبرته لفريقه “ميتز” خلال الموسم الحالي. وأوضح أوكيدجة، خلال بث مباشر عبر صفحته على “الأنستغرام”: “اعتزلت دوليا بعد تفكير طويل، تحدثت مع عزيز بوراس، مدرب الحراس، وبلماضي واحترموا قراري”.

وأجاب أوكيدجة، خلال البث المباشر حول إمكانية عودته للخضر، مثلما حدث مع زين الدين زيدان في فرنسا، وردّ: “هناك شبان في المنتخب مثل ماندريا وزغبة قادرون على تقديم الإضافة للمنتخب، ولديهم الإمكانيات التي تسمح لهم بالتألق مع الخضر”. رغم ذلك، لمح حارس ميتز لوجود احتمال ضئيل في عودته، حين قال: “إذا أصيب حارس واحتاجني بلماضي، فسأكون مستعدا للعودة إلى المنتخب، لكنني من غير المعقول أن أتراجع عن قرار الاعتزال بعد 4 أشهر”.

يذكر أن أوكيدجة يبصم على بداية موسم مميزة رفقة نادي ميتز الفرنسي ، حيث نصّب نفسه أحسن حارس في “الليغ 1” خلال الجولات الأولى من الدوري الفرنسي.