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رياضة

أوكيدجة يبصم على خامس “كلين شيت” هذا الموسم

طارق. ب
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أوكيدجة يبصم على خامس “كلين شيت” هذا الموسم

نال الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجة تنقيطا ممتازا وصل إلى 8.9 من 10 من قبل موقع “سوفاسكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات بعدما قاد فريقه ميتز للفوز أمام كليرمون فوت بهدف نظيف، لحساب الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وتألق أوكيدجة بشكل لافت للانتباه في المباراة المثيرة، التي كان الحارس الجزائري بطلها والرقم واحد، حيث حافظ على الشباك نظيفة في قمة مؤخرة الترتيب، حيث عمق ميتز الفراق عن صاحب المركز الأخير كليرمون فوت إلى 6 نقاط، وبرصيد 23، خلف كل من نانت ولوريون اللذين يحوزان 25 نقطة في رصيدهما.

يذكر، أن أوكيدجة كان قد اعتزل اللعب الدولي سابقا، بعدما لم ينل فرصته بشكل كامل مع الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، حيث من المنتظر ألا يتراجع عن القرار بعد اختيار مدرب جديد، بالنظر لتألق ماندريا وكذلك تقدمه في السن، وهو ما يغلق باب احتمالية عدوله عن قرار الاعتزال في المستقبل القريب.

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