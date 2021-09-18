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رياضة

أوكيدجة يتلقى ثلاثية في غياب بولاية

سليم.ع
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أوكيدجة يتلقى ثلاثية في غياب بولاية

لم تكن خرجة الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجة رفقة ناديه ميتز إلى ستراسبورغ موفقة، برسم الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
وتلقت شباك أوكيدجة ثلاثة أهداف كاملة خلال المرحلة الأولى، حيث إفتتح ستراسبورغ مجال التهديف من ركلة جزاء في د6 ، قبل أن يتمكن من تسجيل هدفين آخرين عن طريق حبيب ديالو في د 26 ود 40.
ورغم تفوق نادي ميتز في الأرقام الخاصة بالمباراة، من نسبة الاستحواذ على الكرة، وعدد التسديدات والركنيات، إلا أن المنافس كان حاسما باستغلاله الفرص المتاحة له.
وعرفت المباراة غياب الدولي الجزائري فريد بولاية، الذي فضّل مدرب ميتز عدم استدعائه لخوض المواجهة، وكانت كل التقارير الصحفية تشير إلى احتمال تواجد بولاية في قائمة الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم، إلا أن عودة بولاية تأجلت إلى الجولة المقبلة.
وتدرب بولاية خلال الأسبوع المنقضي مع المجموعة بصفة عادية، بعد إنهائه البرنامج الخاص المسطر له، خاصة في ظل تأخره عن الالتحاق بالتدريبات بسبب إصابة في الفخذ.

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