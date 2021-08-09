أوكيدجة يخوض مباراته الـ100 مع ميتز الفرنسي ويحظى بتكريم خاص 

في انتظار تألقه مع "الخضر"..

أشادت إدارة فريق ميتز، بالحارس الدولي الجزائري “ألكسندر أوكيدجة” قبل انطلاق المباراة الأولى للموسم الجديد 2021/2022 من فعاليات الدوري الفرنسي.

وجاء التكريم بعد أن بلغ الحارس الثاني لـ”الخضر” مباراته رقم 100 مرتديا قميص الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بمناسبة الجولة الأولى.

وأهدت إدارة فريق ميتز، أوكيدجة قميصا برقم 100 فضلا عن اسمه.

وانتهت مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب ميتز، ضد ليل، بثلاثة أهداف في كل شباك، في المباراة التي شهدت غياب اللاعب الدولي الجزائري فريد بولاية عن صفوف الأول.

وأثبت أوكيدجة، قدراته العالية ووجوده في حالة بدنية وفنية ممتازة طيلة الموسم الماضي، وهو ما توجه أفضل لاعب في فريقه عدة أشهر، وهو ما يسعى لتكراره هذا الموسم بعد بقائه في الدوري الفرنسي رغم الأنباء التي تحدثت عن اهتمام روما الإيطالي بخدماته في الفترة السابقة.

ورغم تألق أوكيدجة مع ناديه الفرنسي، إلا أنه ولحد الآن لم يثبت وجوده مع المنتخب الوطني.

وحصل الحارس على فرصة سانحة لكسب ود المدرب جمال بلماضي، في مواجهة موريتانيا الودية في جوان المنصرم، غير أنه لم يحسن استغلالها، وارتكب خطأ فادحا جاء على إثره الهدف الوحيد لـ”المرابطين” في اللقاء الذي انتهى لصالح أبطال افريقيا بنتيجة (4-1)، مما اضطر بلماضي لاستبعاده في المباراة الموالية أمام مالي والاعتماد مجددا على مبولحي الذي يبقى لحد الآن الرقم واحد في كتبية “المحاربين”.