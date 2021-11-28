فريقه ماتز تلقى 30 هدفا في 15 مباراة

تميّز حارس الخضر، ألكسندر أوكيدجة، في مباراة سهرة السبت، عندما واجه فريقه ماتز متذيّل ترتيب الدوري الفرنسي، ثاني المسابقة فريق نيس في ملعب هذا الأخير، بتدخلاته الموفقة التي جعلته أحسن لاعب فوق الميدان..

خاصة أمام محاولات أندي ديلور وأمين غويري، اللذين لعبا طوال أطوار المباراة برفقة نجل المهاجم الهولندي الشهير كلويفيرت، ولكنهم جميعا عجزوا عن دك عرين الحارس الجزائري، بالرغم من أن فريقه سجل هدف المباراة الوحيد في النصف ساعة الأول من الشوط الأول، وبقيت ساعة من الزمن كان بطلها هو، ومنح لفريقه ثلاث نقاط غالية من عرين ثاني الترتيب في الدوري الفرنسي فريق نيس الذي لعب من دون عطال المصاب وبوداوي الذي بقي على مقاعد الاحتياط، وكان أوكيدجة منذ أسبوعين قد تألق أيضا في مباراة مارسيليا في الفيلودروم، فكان سدّا منيعا لهجوم فريق الجنوب ومنع الدولي البولوني ميليك والدولي الفرنسي باييت والقندوزي من بلوغ شباكه في مباراة جعلت الإعلام الفرنسي يصفه بالحارس الأعجوبة.

بلغ الحارس أوكيدجة في 19 جويلية الماضي ربيعه الثالث والثلاثين، وهو عمر النضج بالنسبة لحارس المرمى، وضعف دفاع فريقه هو الذي جعله يتألق في مباريات بعينها، فعندما يواجه ماتز فريق من حجم باريس سان جيرمان مثلا، يكون العنصر الأكثر عملا فوق الميدان هو حارس المرمى، حيث يتلقى عشرات القذفات والمحاولات، عكس حارس باريس سان جيرمان. والحارس الذي يجد نفسه أمام امتحانات كثيرة يكون الأكثر حيطة واستعداد من بقية اللاعبين فوق الميدان، وأكيد أن أوكيدجة سيكون إضافة قوية وأحسن خليفة للحارس رايس مبولحي في القريب العاجل، بالرغم من أن استفادة الخضر من أوكيدجة لن يكون بنفس الشكل مع مبولحي الذي انضم للمنتخب الوطني صغيرا مقارنة بأوكيدجة، الذي كان أساسيا في مباراة جيبوتي التي لُعبت في القاهرة مؤخرا.

أمام الحارس أوكيدجة مهمة إنقاذ فريقه من السقوط الذي يتهدده، ويتطلب ذلك الصمود أمام الفرق الفرنسية الكبيرة التي تضم العديد من نجوم العالم، ومنهم مبابي ونايمار وميسي وميليك وحتى سليماني وعوار، وهذه المهمة ستجعله الحارس الأكثر شغلا في الدوري الفرنسي وكل ذلك يصب في صالح المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا في الكامرون، وفي المباراة الفاصلة وحتى في نهايات كأس العالم في قطر.