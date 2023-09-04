أولاف شولتس القرصان.. ينتظر الميمز بفارغ الصبر

نشر أولاف شولتس صورة له وهو يرتدي عصابة، مثل التي يضعها القراصنة، بعد تعرضه لإصابة.

تعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى حادث مساء أمس الأحد وذلك أثناء ممارسته رياضة الجري، مما تسبب في إصابته على مستوى الوجه. الإصابة أرغمته لإلغاء إلتزاماته السياسية ليوم أمس.

صبيحة اليوم الإثنين 4 سبتمبر، نشر شولتس صورة له على حسابه “إكس”، تويتر سابقا، حيث يبدو واقفا وفي صحة جيدة، مع آثار الإصابة في وجهه، لكن مع تفصيل مثير للإنتباه. وهو عصابة عين تشبه تلك التي يضعها القراصة، غطا بها عينه اليمنى.

صورة شولتس شاهدها على المنصة، لغاية كتابة هذه الأسطر، أكثر من 4 ملايين شخص.

ليواصل أولاف شولتس “القرصان” بتعليق على الصورة، يستبق به التعليقات التي ستلي “إني أنتظر الميمز بفارغ الصبر. شكرا لكم على التمنيات الطيبة، الأمر يبدو أسوء مما هو في الواقع”.

أولاف شولتس، 65 سنة، والمستشار الألماني منذ 8 ديسمبر 2021، يمارس الرياضة بصفة دورية حسب تصريحات صحفية له سابقا. وفي انتظار معرفة هل سيطول وضعه لهذه العصابة على عينيه، أم سيستغني عنها سريعا فقد أعلن عن عودته لممارسة مهامه السياسية بصفة عادية وكأن شيئا لم يكن.