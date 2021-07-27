أولمبياد طوكيو: ملاكم مغربي يعض منافسه النيوزيلندي على طريقة تايسون (فيديو)

في حادثة طريفة وغريبة، خلال الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو، حاول الملاكم المغربي يونس بعلة عض أذن منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، في منازلة جرت الثلاثاء في فئة أقل من 91 كلغ.

وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاما هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن النيوزيلندي نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واكتفى الحكم السيرلانكي، ثامبو نيلكا شيرومالا، الذي أدار النزال، بتحذير الملاكم المغربي، واستمر النزال، وحقق نيكيا الفوز 5- 0، ليتأهل إلى دور الثمانية.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم للملاكمة سابقا، ومواطنه مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.