أولمبياكوس اليوناني مهتم بضم رامز زروقي

يراقبه منذ فترة و"الكان" فرصة لمعاينته أكثر

يواصل الدولي الجزائري، رامز زروقي، نجم نادي تفنيتي الهولندي، خطف أنظار عديد الأندية الأوروبية تحسبا لضمه الصيف المقبل، عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ بداية الموسم في الدوري الهولندي، ومع المنتخب الجزائري في كل مرة، آخرها كان أداؤه الكبير في ودية غانا الأخيرة خلال تربص قطر تحضيرا لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وسيشارك زروقي مع “الخضر” في كأس إفريقيا لأول مرة في مشواره، وبعد أقل من عام واحد فقط من انضمامه إلى كتيبة جمال بلماضي (استدعي لأول مرة شهر مارس من العام الماضي)، حيث نجح في الفوز بمكانة أساسية في حسابات المدير الفني، جمال بلماضي، وأصبح أحد لاعبيه المفضلين.

وقال موقع “سبورت تايم” اليوناني في تقرير له، إن بطل الدوري اليوناني، نادي أولمبياكوس يتابع منذ فترة الدولي الجزائري، رامز زروقي، وهو مهتم بشدة بضم لاعب الوسط الواعد، وأشار نفس المصدر بأن النادي اليوناني المتعود على التواجد الدائم في مسابقة دوري أبطال أوروبا استفسر عن الوضعية التعاقدية لزروقي تحسبا لضمه الصيف المقبل، وكان لاعب الوسط الجزائري في فترة ماضية محل اهتمام واسع من بعض الأندية الفرنسية، على غرار ناديي مونبولييه واستاد رين، لكن إدارة نادي تفينتي الهولندي لم تكن متحمسة لبيعه بعد موسم واحد فقط قضاه مع الفريق الأول، كما أنها لا تفكر في تسريحه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكنها ستكون منفتحة على أي اتصالات أو تحويل خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، وعليه ستكون بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون فرصة من ذهب لرامز زروقي من أجل تسويق نفسه وتأكيد مستويات الكبيرة، على أمل الحصول على اتصال من ناد أوروبي كبير يتوافق مع طموحات خريج أكاديمية نادي أجاكس أمستردام الهولندي.