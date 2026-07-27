أولمبياكوس اليوناني يريد ضم تيطراوي

أكدت تقارير إعلامية أن نادي أولمبياكوس اليوناني، تقدم بعرض أولي لضم الدولي الجزائري ياسين تيطراوي.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بمتوسط ميدان شارلروا البلجيكي، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه.

وأكدت التقارير أن هناك مفاوضات بين أولمبياكوس والنادي البلجيكي، من أجل انتقال ياسين تيطراوي.

وكانت إدارة نادي شارلروا البلجيكي، قد رفضت في وقت سابق عرضاً رسمياً قدّمته إدارة نادي هال سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات تيطراوي.

وتقدم هال سيتي بعرض مالي بلغت قيمته 8 ملايين يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز وإضافات مرتبطة بأداء اللاعب.

ويرتبط ياسين تيطراوي بعقد مع ناديه البلجيكي يمتد إلى غاية جوان 2027.