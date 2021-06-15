“أولمبياكوس” يعرض على نابولي تبادل مهاجمه الغيني مع آدم وناس

اليونان قد تكون وجهته القادمة

دخل نجم المنتخب الوطني، أدم وناس، دائرة اهتمام نادي أولمبياكوس اليوناني، حيث يريد الأخير ضمه في شكل صفقة تبادل مع نابولي الايطالي مقابل تسريح لاعبه الغيني مادي كامارا.

أفاد موقع “سبورت24” أن بطل اليونان قد يكون خلاص الدولي الجزائري، ادم وناس، من المرحلة الصعبة التي يعيشها منذ سنوات مع نابولي الإيطالي الذي أخرجه من حساباته، ولم يجد حلا له ماعدا إعارته في السنتين الماضيتين، إلى نادي نيس الفرنسي خلال موسم 2019-2020 وهذا الموسم إلى كالياري وكروتوني الإيطاليين.

وأضاف ذات المصدر أن أولمبياكوس طلبوا من مسؤولي نابولي تبادل لاعبهم الجزائري ادم الوناس مع المهاجم الغيني كامارا الذي يرغب في ضمه النادي الايطالي، لكن هذا الأمر لن يحدث دون موافقة المدرب الجديد لنادي نابولي، لوتشيانو سباليتي. الأخير يريد وضع ادم وناس تحت معاينته في التربص التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد حتى يتخذ القرار الصائب بشأنه، لا سيما أن الجناح الطائر للخضر برهن على مستويات كبيرة في تجربته الأخيرة مع كروتوني التي تمكن من الـتألق معه.

الجدير بالذكر، أن أولمبياكوس اليوناني لا يعد الفريق الوحيد الذي يهتم بالتعاقد مع الوناس، وهو يواجه منافسة من أندية أخرى على غرار الأندية الايطالية على شاكلة أندية تورينو وجنوى وبولونيا، علما أن عقد الدولي الجزائري مع فريقه الحالي نابولي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل في جوان 2022.