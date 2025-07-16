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رياضة

أولمبيك أقبو.. خامس مدرب في ظرف سنة فقط!

الشروق الرياضي
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أولمبيك أقبو.. خامس مدرب في ظرف سنة فقط!
ح.م
لطفي عمروش.

طرأ جديد، الأربعاء، بِخصوص العارضة الفنية لِفريق أولمبيك أقبو، شهرا وبضعة أيام قبل انطلاق بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس” للموسم الجديد.

وأمسى التقني لطفي عمروش مدربا لِفريق أولمبيك أقبو، بِمساعدة كريم بختي (الصورة الثانية والأخيرة المدرجة).

وكان الثنائي عمروش وبختي يعملان في نفس المنصبَين، لِفريق مولودية البيّض خلال الموسم المنقضي.

وعرف أولمبيك أقبو في الموسم الماضي عدم استقرار الأطقم الفنية، حيث درّب الفريق 4 تقنيين: التونسي معز بوعكاز من جويلية حتى نوفمبر 2024، وخلفه منير زغدود حتى جانفي الماضي، وحلّ محلّه الفرنسي دونيس لافاني حتى مارس الموالي، ثم جلبت الإدارة ياسين أوزاني لِيُسدل الستار.

وأنهى أولمبيك أقبو بطولة نسخة 2024-2025 في الرتبة الـ 11، وفي كأس الجمهورية، ودّع السباق من محطة ثم النهائي، بعد خسارته أمام مولودية البيّض تحت إشراف المدرب لطفي عمروش ومساعده كريم بختي، اللّذَين صارا الآن يُشرفان على ممثّل الكرة بِحظيرة النخبة في الولاية البجاوية.

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