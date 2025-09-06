أولمبيك أقبو ينفرد بِكرسي الصّدارة

انفرد فريق أولمبيك أقبو سهرة السبت، بِكرسي صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم “موبيليس”.

وتعادل الأولمبيك سلبا خارج القواعد مع الجار فريق شبيبة القبائل، في مباراة لِحساب الجولة الثالثة. وابتعد بِفارق نقطة واحدة في الريادة، عن المطاردَين شباب قسنطينة ومستقبل الرويسات.

وافترق اتحاد خنشلة وضيفه شباب بلوزداد على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله، بينما كسب اتحاد العاصمة نقاط مقابلته الجوارية مع نادي بارادو، بعد انتصاره بِهدف دون ردّ.

وتُجرى مباراة مولودية الجزائر ونجم بن عكنون في تاريخ لاحق، فيما شهدت هذه الجولة تنظيم أربعة لقاءات مساء الجمعة.

وتُقام فعّاليات الجولة الرابعة ما بين الخميس والسبت المقبلَين.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي: