أولمبيك ليون مهتم بخدمات تيطراوي

كشفت تقارير إعلامية الإثنين، عن اهتمام إدارة نادي ليون الفرنسي، بضم نجم نادي بارادو ياسين تيطراوي، خلال الميكراتو الشتوي الحالي.

وبحسب موقع “أروباز دزاير”، الناطق بالفرنسية، فإن الخلية المكلفة بالاستقدامات بنادي ليون تعمل على استقدام تيطراوي، خاصة مع نجاح تجربة خريجي نادي بارادو في الملاعب الأوروبية، بالإضافة إلى تألق اللاعب منذ مواسم، وتتويجه بكأس العرب مع المنتخب المحلي سابقا.

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق خاصة مع المفاوضات السابقة بين إدارة بارادو وليون الفرنسي، لعقد توأمة وهو الأمر الذي سيصنع الفارق في تحويل اللاعب نحو ليون الفرنسي، مقارنة بالفرق الأخرى على غرار نادي مونبولييه ودينامو زغرب الذي كان قاب قوسين أو أدنى من انتداب نجم بارادو.

يذكر، أن ياسين تيطراوي يتواجد كذلك محل اهتمام عدة أندية إسبانية وفرنسية، بالإضافة إلى نادي جزائري، يريد الظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي، غير أن الوجهة الأوروبية هي الأقرب، بعدما صرح سابقا بحلمه في الاحتراف خارج الوطن.