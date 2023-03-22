أولمبيك ليون يدعم عوار ويندّد بالعنصرية
أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، دعمه للاعبه حسام عوار، بعد استهدافه برسائل عنصرية، بسبب اختياره تمثيل المنتخب الجزائري.
وقال نادي ليون عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يدعم نادي أولمبيك ليون حسام عوار، وكل ضحايا العنصرية والأفعال التمييزية، بسبب أصولهم أو اختياراتهم في الحياة وإدانة الكراهية”.
📰 L’OL apporte son soutien à @HoussemAouar ainsi qu’à toutes les personnes victimes de racismes et d’actes discriminatoires en raison de leurs origines ou choix de vie et condamne la haine. 👊
Le football est universel ! ⚽ pic.twitter.com/DLdPXkWJ0C
— Olympique Lyonnais (@OL) March 22, 2023
وأضاف النادي الفرنسي: ” كرة القدم عالمية”.
واستهدف حسام عوار برسائل عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اختياره اللعب للمنتخب الجزائري.