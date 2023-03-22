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رياضة

أولمبيك ليون يدعم عوار ويندّد بالعنصرية

عمر سلامي
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أولمبيك ليون يدعم عوار ويندّد بالعنصرية
ح.م
حسام عوار

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، دعمه للاعبه حسام عوار، بعد استهدافه برسائل عنصرية، بسبب اختياره تمثيل المنتخب الجزائري.

وقال نادي ليون عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يدعم نادي أولمبيك ليون حسام عوار، وكل ضحايا العنصرية والأفعال التمييزية، بسبب أصولهم أو اختياراتهم في الحياة وإدانة الكراهية”.

وأضاف النادي الفرنسي: ” كرة القدم عالمية”.

واستهدف حسام عوار برسائل عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب اختياره اللعب للمنتخب الجزائري.

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