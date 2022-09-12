-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد أن عرقل انتقاله إلى إنجلترا

أولمبيك ليون يقرر تجديد عقد حسام عوار

ل. ط
  • 235
  • 0
أولمبيك ليون يقرر تجديد عقد حسام عوار

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي عن الخطوة التي سيتخذها أولمبيك ليون بشأن مستقبل نجمه الجزائري، حسام عوار، الذي ينتهي في صيف 2023، بعد أقل من شهر على اقترابه من الرحيل من فرنسا للالتحاق بالدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي نوتنغهام فورست.

وكاد عوار أن يكمل انتقاله لنوتنغهام فورست في ميركاتو صيف 2022، لكن الأخير لم يلب المطالب المالية لليون، وذلك بالتزامن مع وجود عروض أخرى لضم اللاعب من كريستال بالاس وفولهام.

يذكر أن الاهتمام بضم عوار لم يتوقف على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط بل شمل أندية أخرى من البطولات البرتغالية والإسبانية وحتى الفرنسية على غرار أندية بنفيكا وريال بيتيس ونيس. وينتظر أن يضع تجديد عقد حسام عوار مع ليون حدا للمشاكل التي عانى منها اللاعب داخل النادي، بسبب عدم موافقته على تجديد عقده من أجل تمكين فريقه من الاستفادة من بيعه مستقبلا.

يشار إلى أن حسام عوار بات من المنتظر أن يسجل بعد أيام قليلة من الآن، أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني، بعدما وافق على تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، علما أنه سبق له المشاركة مع أكابر فرنسا في مباراة رسمية لكن لوائح الفيفا الجديدة، فتحت المجال أمام جميع اللاعبين ذوي الأصول المتعددة حق تغيير الجنسية الرياضية، مادامت مشاركاتهم لم تتعدى الثلاثة مباريات.

مقالات ذات صلة
بلماضي لأشبال الخضر: مسيرة رائعة ونهائي بطولي

بلماضي لأشبال الخضر: مسيرة رائعة ونهائي بطولي

كل قررات غربال وطاقمه سليمة.. والفار أعاد الأمور إلى نصابها

كل قررات غربال وطاقمه سليمة.. والفار أعاد الأمور إلى نصابها

حكام المونديال في الملاعب أسبوعيا تحضيرا لموعد قطر

حكام المونديال في الملاعب أسبوعيا تحضيرا لموعد قطر

عطال يريح بلماضي وإصابة رشيد غزال تخلط أوراقه

عطال يريح بلماضي وإصابة رشيد غزال تخلط أوراقه

إقالة ثلاثة مدربين.. والقائمة مفتوحة في الجولات القادمة

إقالة ثلاثة مدربين.. والقائمة مفتوحة في الجولات القادمة

سفير قطر لـ”الشروق”: كنت أتمنى تأهل الجزائر إلى المونديال

سفير قطر لـ”الشروق”: كنت أتمنى تأهل الجزائر إلى المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد