أولمبيك ليون يقرر تجديد عقد حسام عوار

بعد أن عرقل انتقاله إلى إنجلترا

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي عن الخطوة التي سيتخذها أولمبيك ليون بشأن مستقبل نجمه الجزائري، حسام عوار، الذي ينتهي في صيف 2023، بعد أقل من شهر على اقترابه من الرحيل من فرنسا للالتحاق بالدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة نادي نوتنغهام فورست.

وكاد عوار أن يكمل انتقاله لنوتنغهام فورست في ميركاتو صيف 2022، لكن الأخير لم يلب المطالب المالية لليون، وذلك بالتزامن مع وجود عروض أخرى لضم اللاعب من كريستال بالاس وفولهام.

يذكر أن الاهتمام بضم عوار لم يتوقف على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط بل شمل أندية أخرى من البطولات البرتغالية والإسبانية وحتى الفرنسية على غرار أندية بنفيكا وريال بيتيس ونيس. وينتظر أن يضع تجديد عقد حسام عوار مع ليون حدا للمشاكل التي عانى منها اللاعب داخل النادي، بسبب عدم موافقته على تجديد عقده من أجل تمكين فريقه من الاستفادة من بيعه مستقبلا.

يشار إلى أن حسام عوار بات من المنتظر أن يسجل بعد أيام قليلة من الآن، أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني، بعدما وافق على تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، علما أنه سبق له المشاركة مع أكابر فرنسا في مباراة رسمية لكن لوائح الفيفا الجديدة، فتحت المجال أمام جميع اللاعبين ذوي الأصول المتعددة حق تغيير الجنسية الرياضية، مادامت مشاركاتهم لم تتعدى الثلاثة مباريات.