أولمبيك مرسيليا الفرنسي يرغب في ضم بشير بلومي

يملك كل الإمكانات من أجل تطوير قدراته مستقبلاً

يرغب نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي في التعاقد مع لاعب نادي فارنسي البرتغالي، الجزائري بشير بلومي، ابن أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي، خلال “الميركاتو” الصيفي، بحسب موقع سبورت الفرنسي، إلا أن المغربي مهدي بنعطية، الذي يتولى منذ بداية العام ملف التعاقدات في مرسيليا، معجب كثيرا بإمكانيات اللاعب الذي بإمكانه تقديم الكثير للنادي الفرنسي.

وتألق بلومي في الدوري البرتغالي بشكل لافتٍ، إذ شارك في 35 مباراة، منها 27 مباراة أساسيا، وسجل سبعة أهداف، وصنع خمسة أهداف في موسمه الأول، وهي أرقام شجّعت فريق مرسيليا على التفاوض معه والحرص على التعاقد معه في “الميركاتو” الصيفي، إذ يملك كل الإمكانات من أجل تطوير قدراته مستقبلاً.

ويَسعى مرسيليا إلى حسم العديد من الملفات من أجل تعويض النهاية السيئة للموسم الماضي، عندما خيّب آمال جماهيره بنتائج سلبية في الدوري الفرنسي، كما أنه بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي، ولكنه فشل في تخطي نادي أتالانتا الإيطالي، وهذه النتائج تدفع إدارة الفريق إلى البحث عن لاعبين قادرين على صنع الفارق ودعم قدرات الفريق الهجومية، خاصة أن الفريق يعتزم بيع عقد نجمه السنغالي إسماعيلا سار في الميركاتو الصيفي، ولهذا اختار اللاعب الجزائري ليعوضه.