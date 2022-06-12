أولمبيك مرسيليا مهتم بالتعاقد مع أحمد توبة

صراع أوروبي كبير على مدافع المنتخب الوطني

دخل مدافع المنتخب الوطني، أحمد توبة، في دائرة اهتمامات نادي أولمبيك مرسيليا، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

أفاد مصدر إعلامي فرنسي، بأن اللاعب الجزائري المحترف في نادي فالفيك، بالبطولة الهولندية، أحمد توبة، يوجد في مفكرة فريق عاصمة الجنوب الفرنسي، أولمبيك مرسيليا، هذا الأخير يجهز عرضا مهما للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف ذات المصدر، أن مسيري أولمبيك مرسيليا ينظرون إلى صفقة الدولي الجزائري من زاوية أنها مربحة للنادي في حالة الاتفاق معه، خاصة أن سعر شراء وثاق تسريحه من ناديه فالفيك الهولندي ليس كبيرا على اعتبار أن عقد توبة سينتهي مع الفريق الهولندي بعد سنة. وبحسب موقع ترانسفير ماركيت المتخصص في تحويلات اللاعبين فإن القيمة السوقية للاعب الخضر لا تتعدى 1 مليون أورو، وهي صفقة مربحة لأي ناد يتمكن من إقناعه بالانضمام إليه.

ويتألق أحمد توبة بشكل لافت في الدوري الهولندي ومع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، منذ أن بدأ الناخب الوطني، جمال بلماضي، في الاعتماد عليه من مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، ورغم إخفاق الخضر في الـتأهل بعد الهزيمة أمام منتخب الكاميرون، كان توبة صاحب أفضل أداء في المباراة وكاد أن يدخل التاريخ بفضل الهدف الوحيد الذي سجله للمنتخب في مرمى منتخب الأسود غير المروضة.

ويكون أولمبيك مرسيليا الفريق الأوروبي التاسع الذي يبدي اهتمامه بانتداب، أحمد توبة ، بعد أن أظهرت أندية أخرى نيتها في التعاقد معه في الميركاتو الجاري، على غرار أولمبياكوس وأيك أثينا اليونانيان، بنفيكا البرتغالي، بيتيس إشبيلية الإسباني، وسلتيك الأسكتلندي، وأونجي وتولوز الفرنسيين، وليفركوزن الألماني.