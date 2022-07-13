أولمبيك مرسيليا يريد آدم وناس تحسبا لرابطة أبطال أوروبا

نجم الخضر مرشح بقوة للعودة إلى البطولة الفرنسية

دخل المهاجم الجزائري، آدم وناس، دائرة اهتمامات نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي مجددا، بعد ما فشل هذا الأخير في ضمه الموسم الماضي.

وحسب مصادر إعلامية إيطالية، فإن مسيري أولمبيك مرسيليا وضعوا اسم الجناح الطائر لنادي نابولي ضمن اللائحة المصغرة للاعبين، الذين تنوي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط الهجوم تحسبا للمشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية، أن وناس تسبب في أزمة لإدارة نابولي، بعد أن حرمها من عقد صفقتها الرئيسية خلال هذا الميركاتو لضم نجم نادي برشلونة السابق، جيرارد دولوفيو، اللاعب الحالي لنادي أودينيزي الإيطالي.

وأضاف المصدر نفسه، إن إدارة نابولي لا تملك الوقت، وهي مجبرة على بيع وناس قريبا حتى تضمن جلب نجم نادي برشلونة السابق، وإلا فإنه سيضيع منها، خاصة أنه ضمن اهتمامات العديد من الأندية في البطولتين الإيطالية والإنجليزية.

يشار إلى أن هناك أكثر من فريق يرغب في التعاقد مع وناس، ومن أبرزهم تورينو ومونزا، اللذان أبديا رغبتها في ضمه، لكن إدارة نابولي تحاول تمديد عقد وناس لموسم إضافي من أجل تفادي خسارته الموسم المقبل بلا مقابل، علما أنه يرتبط بعقد معه لغاية جوان 2023 أي نهاية الموسم القادم، إلا أن نجم الخضر يرفض وهو يحاول الضغط على الإدارة لتسهيل رحيله عن الفريق خلال هذه الصائفة، لخوض تجربة جديدة لبعث مشواره واللعب بانتظام في فريق جديد.

ولا يريد آدم وناس تكرار تجربته السابقة مع نابولي عندما جدد عقده له قبل الموسم الماضي، رافضا جميع الإغراءات والعروض من الفرق التي كانت ترغب في ضمه خلال تلك الفترة، أملا منه بأن تتغير وضعيته داخل تشكيلة نابولي للضمانات التي تحصل عليها من المسؤول الفني الأول للنادي، لكنه شعر بالخيانة بمرور الوقت نظرا لوضعيته في النادي التي لم تتغير، حيث شارك الموسم الماضي في عدد ضئيل جدا من المباريات، وفي 15 مناسبة نزل فيها لأرضية الميدان ومنحت له الفرصة الكاملة في مباراة واحدة فقط لعبها كأساسي، بوقت لعب ضعيف 311 دقيقة لكثرة الإصابات وخاصة خيارات المدرب الذي لم يكن يعتمد عليه.

ويرتبط وناس بعقد مع نابولي يمتد حتى صيف 2023، بما يعني أن عدم التجديد هذا الصيف يضعه على أعتاب الرحيل في صفقة انتقال حر العام المقبل.