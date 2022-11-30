أولمبيك مرسيليا يستفسر عن رامي بن سبعيني

يريد منافسة جوفنتوس الإيطالي على خدماته

كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن اهتمام نادي أولمبيك مرسيليا بانتداب المدافع الأيسر للمنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، خلال فترة التحويلات الشتوية للاعبين القادمة .

وأوضحت ذات المصادر، أن نادي عاصمة الجنوب الفرنسي يريد تدعيم خط دفاعه في الميركاتو الشتوي بخدمات لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، هذا الأخير سيكون باستطاعته الرحيل عن فريقه الألماني بداية من شهر جانفي المقبل بأقل التكاليف على اعتبار أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري في شهر جوان من العام الداخل.

وبحسب موقع”جون فوتو”، فإن إدارة أولمبيك مرسيليا استفسرت عن وضعية رامي بن سبعيني من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي، لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة في ظل التنافس الشديد الذي سيجده من أندية أوروبية أخرى ترغب هي الأخرى الفوز بخدمات خريج مدرسة أتلتيك بارادو، على غرار فريق السيدة العجوز العملاق الإيطالي جوفنتوس الذي يتابع خطواته منذ فترة طويلة، والعملاق الآخر من الدوري الألماني بوروسيا دورتموند.

وأضاف ذات المصدر، أن الجانب المادي سيكون عائقا أيضا في وجه نادي أولمبيك مرسيليا أمام رغبته في خطف، رامي بن سبعيني، الذي يتقاضى حاليا أجرة سنوية تفوق ال3.5 مليون أورو، وهو الرقم المرشح للارتفاع عند تحويله إلى فريقه الجديد.

للإشارة، فإن رامي بن سبعيني خاض 19 مباراة هذا الموسم مع فريقه بوروسيا منشغلادباخ، ومشاركاته في بعض المباريات كانت حاسمة من خلال تسجيله لستة أهداف، رغم أن مسؤوليته دفاعية أكثر منها هجومية.