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رياضة
صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الحالية

أولمبيك مرسيليا يسعى لضم محرز

​ع. ع
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أولمبيك مرسيليا يسعى لضم محرز

​تسعى إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي جاهدة لإبرام صفقة مدوية خلال سوق الانتقالات الحالية، حيث وضعت النجم الدولي الجزائري رياض محرز كأحد أبرز أهدافها لتعزيز خط الهجوم، استعدادا لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الإنجليزي ماسون غرينوود، الذي بات قريبا من مغادرة قلعة “فيلودروم”.

​ورغم وصول قائد “محاربي الصحراء” إلى سن الـ35، إلا أن مسؤولي مرسيليا يثقون تمامًا في قدرته على تقديم الإضافة الفورية لقيادة الخط الأمامي. ويرى النادي أن الخبرة الاستثنائية والنوعية التي تراكمت لدى محرز خلال مسيرته الأسطورية في الملاعب الإنجليزية – وتحديدا مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي- تجعله الخيار المثالي والمناسب للمشروع الهجومي الجديد للفريق.

​ولا تتوقف هذه الصفقة المرتقبة عند الجانب الفني والتكتيكي داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل إنها تحمل أبعادا عاطفية وتاريخية مثيرة؛ إذ يسعى الجنوب الفرنسي من خلالها إلى تصحيح خطأ فادح ارتكبته الإدارة السابقة، عندما رفضت التعاقد مع محرز في بداياته الكروية الأولى بحجة أنه “لاعب مغمور وغير معروف”، وتأتي هذه الرغبة الحالية لتتقاطع مع تصريحات سابقة لقائد “الخضر”، أكد فيها علنًا أن ارتداء قميص أولمبيك مرسيليا كان أحد أبرز أحلام طفولته الكروية.

​وبعد أن شارف النجم الجزائري على إنهاء تجربته مع نادي الأهلي السعودي، لم يكن مرسيليا الوحيد في الساحة؛ حيث تترقب عدة أندية عالمية موقفه، وتشتعل المنافسة خلف الكواليس بوجود اهتمام ملموس وعروض تتابع وضعيته من الدوري الإيطالي، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى رغبة بعض الأندية السعودية في استمراره داخل دوري “روشن”.

​لطالما كانت الملاعب الفرنسية شاهدة على بزوغ مواهب المحترفين الجزائريين وتألقهم التاريخي، وعودة محرز إلى “الليغ 1” من بوابة مرسيليا قد تكون الفصل الأجمل والأكثر إثارة في ختام روايته الكروية بالحقول الأوروبية.

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