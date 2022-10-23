أولمبيك مرسيليا يقترب من ضم رشيد غزال

بيشيكتاش يريد جنكيز و3 ملايين أورو

قدم نادي أولمبيك مرسيليا عرضا لنادي بيشيكتاش التركي لضم نجمه الجزائري، رشيد غزال، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

كشف موقع “سبور هابير 7” التركي، عن رغبة نادي عاصمة الجنوب الفرنسي مرسيليا،لانتداب صانع ألعاب نادي بيشكتاش، رشيد غزال، بطلب من مدربه الكرواتي إيغور تيودور.

وأضاف ذات المصدر أن إدارة أولمبيك مرسيليا قدمت عرضين لنظيرتها في بيشكتاش، لضم مهاجمها رشيد غزال الذي يستمر عقده حتى عام 2024. تضمن العرض الأول من نادي مرسيليا مبلغ 5 ملايين أورو لشراء عقد اللاعب، وأما العرض الثاني فكان عبارة عن صفقة تبادلية، مع نجمه التركي جنكيز أوندر.

وأوضح موقع سبورت هابير7 أن النادي التركي يطالب بمبلغ 3 ملايين أورو، إضافة إلى اللاعب جنكيز. وهو يرفض التخلي عن نجمه الجزائري دون الحصول على مقابل مادي.

ويسعى تيودور، المدير الفني لنادي مرسيليا، تعزيز صفوفه بصفقات جديدة، على أمل اللحاق بركب الصدارة، كونه يحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بفارق 9 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

للإشارة، فإن غزال سجل بداية صعبة هذا الموسم في البطولة التركية بسبب الإصابة التي تعرض لها في شهر أوت الماضي، التي أبعدته لأزيد من شهر عن المنافسة، حيث عاد للمشاركة في مباريات بيشيكتاش تدريجيا خلال شهر أكتوبر الجاري. وكان آخر ظهور له في مباراة فريقه أمام ترابزون سبور، الأسبوع الماضي بمناسبة الجولة العاشرة من البطولة، التي اضطر فيها لمغادرة رفاقه مع نهاية المرحلة الأولى بعد أن عاودته الإصابة.