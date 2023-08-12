أولمبيك مرسيليا ينفي اهتمامه بهريس بلقبلة

لاعب الخضر ما زال يبحث عن فريق

نفى موقع ” فوت مارساي” القريب من نادي أولمبيك مرسيليا اهتمام مسؤولي الأخير بضم الدولي الجزائري، هريس بلقبلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصف ذات المصدر، الأخبار التي روجت لها بعض المواقع الرياضية، أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن إدارة النادي الفرنسي لا تفكر في تدعيم وسط ميدانها.

وكان موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، أكد رغبة أولمبيك مرسيليا، وبطلب من المدرب مارسيلينو غارسيا، في تدعيم خط وسط دفاع الفريق، وهذا عقب المستوى المتواضع والثغرات التي ظهرت على هذا الخط في مباراة الفريق أمام باناثينايكوس اليوناني لحساب ذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

واستنادا لنفس المصدر، فإن المدير الرياضي بنادي أولمبيك مارسيليا، بابلو لونغوريا، التقى بوكيل أعمال اللاعب هاريس بلقبلة، وأخذ فكرة على وضعية اللاعب معتبرة أنه في أحسن رواق للانضمام إلى تشكيلة الجنوب الفرنسي.

يذكر أن بلقبلة ومنذ نهاية عقده مع بريست، ارتبط اسمه بالانتقال في البداية إلى أحد الأندية القطرية ومن بينها نادي الغرافة، ليتم بعدها الحديث عن تفاوضه مع نادي شيفيلد يونايتد الإنكليزي، وكذلك سيلتيك الأسكتلندي، ولكن لا شيء من ذلك تجسد على أرض الواقع.

ويسعى صاحب الـ29 عاما إلى إيجاد مخرج سريع لوضعيته، وقد يكون أولمبيك مرسيليا بوابة خلاصه مع نهاية الميركاتو الصيفي، على أمل المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل بكوت ديفوار بعد كان استعاد مكانته مع “المحاربين” في التربص الأخير.