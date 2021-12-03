أولمبي المدية في الصّدارة

انفرد فريق أولمبي المدية مساء الجمعة بِكرسي ريادة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بعد إجراء مقابلتَين من عمر الجولة السادسة.

وحصد أولمبي المدية فوزا ثمينا بِثنائية نظيفة على المضيف وداد تلمسان، فاستأثر بِصدارة الترتيب. مُتقدّما بِفارق نقطة واحدة عن المُطاردَين اتحاد بسكرة ونادي البارادو، لكن الفريقَين الأخيرَين تنقصهما مباراة متأخّرة.

وفي لقاء آخر، افترق سريع غليزان والزائر شباب قسنطينة على نتيجة التعادل بِهدف لِمثله.

وبات أولمبي المدية رائدا للترتيب بِرصيد 13 نقطة، ويشغل شباب قسنطينة المركز الـ 4 بِمجموع 11 نقطة، ويتموقع سريع غليزان في الرّتبة الـ 11 بِرصيد 5 نقاط، ويحوز وداد تلمسان 3 نقاط في الرّتبة الـ 15.

وتُجرى هذا السبت 4 مقابلات أخرى من عمر الجولة السادسة، بينما تأجّلت مواجهات فريق مولودية الجزائر بِميدانه مع نادي البارادو، واتحاد بسكرة بعيدا عن الدّيار مع شبيبة القبائل، وشبيبة الساورة مع المضيف فريق جمعية الشلف، إلى تاريخ لاحق.